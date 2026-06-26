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Um milagre no meio da tragédia: mulher dá à luz durante operação de resgate na Venezuela

Apesar das circunstâncias extremas, ambos sobreviveram.
Redação
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Uma mulher entrou em trabalho de parto durante a própria operação de resgate. Com a iluminação das lanternas dos telemóveis, no meio dos destroços e acompanhada por um grupo de pessoas voluntárias, sem assistência médica, deu à luz, um bebé, que o El Mundo, descreve como saudável.

As imagens do momento, divulgadas pela mesma fonte, já contam com milhares de comentários de esperança. Apesar das circunstâncias extremas, ambos sobreviveram, tratando-se de um milagre no meio da tragédia.

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