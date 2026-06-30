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Um dos homens mais ricos da Ucrânia ficou gravemente ferido após explosão com bomba no Mónaco

Tudo aconteceu na entrada de um edifício no principado, tendo a bomba sido colocada por um homem que fugiu de seguida.
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Um dos homens mais ricos da Ucrânia ficou gravemente ferido após explosão com bomba no Mónaco
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O empresário ucraniano Vadim Ermolaev, um dos mais ricos do país, ficou gravemente ferido numa explosão no Mónaco. Ao que a imprensa local apurou, o empresário recebeu um pacote que continha uma bomba. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

De acordo com o jornal Monaco Matin, que cita o conselheiro do Ministro do Interior do Mónaco Lionel Beffre, as vítimas são um homem e uma mulher entre os 50 e os 60 anos, e um adolescente. A imprensa local avançou que um dos feridos seria Vadim Ermolaev.

Os dois adultos foram transferidos para um hospital em Nice e o menor foi para o Hospital Lenval. Além dos três feridos graves, quatro pessoas necessitaram de assistência médica.

Tudo aconteceu na entrada de um edifício no principado, tendo a bomba sido colocada por um homem que fugiu de seguida.

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Vadim Ermolaev
Explosão no Mónaco
Ataque com bomba
Empresário ucraniano
Segurança Mónaco

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