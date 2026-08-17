Último adeus a Bonnie Tyler: funeral realiza-se esta segunda-feira

Ao som do seu maior êxito, o cortejo fúnebre percorreu as ruas da sua terra natal no fim de semana, com os fãs a acompanhar.

O adeus à cantora do êxito "Total Eclipse of the Heart", Bonnie Tyler, foi emocionante na sua terra natal. Milhares de fãs juntaram-se no fim de semana em Mumbles, no País de Gales, para prestarem uma última homenagem à cantora britânica.

Ao som do seu maior êxito, o cortejo fúnebre percorreu as ruas da localidade, com os fãs a acompanhar.

O funeral está marcado para esta segunda-feira, mas será reservado apenas para familiares e amigos mais próximos.

Recorde-se que Bonnie Tyler morreu no dia 8 de julho, aos 75 anos, após vários meses internada em Faro, onde residia, após uma infeção grave.