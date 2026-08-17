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UE mobiliza meios aéreos e bombeiros para combater fogos na Bélgica e Espanha

A União Europeia ativou o Mecanismo de Proteção Civil e o sistema de satélites Copernicus para combater fogos florestais na Europa. O maior incêndio da história da Bélgica já consumiu três mil hectares, enquanto a região de Aragão, em Espanha, contabiliza 17 mil hectares ardidos
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UE mobiliza meios aéreos e bombeiros para combater fogos na Bélgica e Espanha

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A UE anunciou esta segunda-feira ter coordenado o envio de helicópteros e operacionais de vários Estados-membros para ajudar a combater os incêndios na Bélgica e em Espanha, além de ter ativado o sistema de satélites Copernicus.

Em comunicado, a Comissão Europeia referiu que, depois de a Bélgica ter ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, devido ao incêndio que está em curso no parque natural Hautes Fagnes-Eifel, foram disponibilizados dois helicópteros da reserva estratégica da União Europeia (rescEU), assim como dois helicópteros dos Países Baixos, dois da Noruega e dois da Alemanha.

Já para ajudar no combate ao incêndio ativo na região de Aragão, em Espanha, a França, igualmente através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, enviou 36 veículos e 104 bombeiros, indicou o executivo comunitário.

Além do envio destes meios para dois dos maiores incêndios atualmente em curso na Europa, a Comissão Europeia referiu estar também a ajudar os serviços de emergência de vários países europeus ao fornecer imagens de satélite através do sistema Copernicus.

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O executivo comunitário indicou que, além dos incêndios na Bélgica e em Espanha, o sistema Copernicus está também a ser utilizado para ajudar a combater fogos na Alemanha, Montenegro, Albânia, Grécia e França, “fornecendo mapas para ajudar as autoridades a fazerem uma avaliação das áreas afetadas e a organizarem a resposta”.

Citada no comunicado, a comissária europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, afirmou que “nenhum país deve enfrentar incêndios sozinho”.

“Através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a Europa está a mobilizar rapidamente aeronaves, helicópteros e bombeiros para onde são mais necessários. Este fim de semana, na Bélgica e em Espanha, a solidariedade voltou a estar no terreno”, acrescentou.

A Bélgica combate desde sexta-feira um incêndio num dos maiores parques naturais do país, em Les Fagnes, que já consumiu três mil hectares e obrigou à evacuação de várias localidades, incluindo na Alemanha.

O incêndio de Les Fagnes é já considerado o maior da história da Bélgica.

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Por sua vez, em Espanha, está ativo um incêndio na região de Aragão, que já consumiu cerca de 17 mil hectares e levou à evacuação de quase 20 localidades.

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