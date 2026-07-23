quinta-feira, 23 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

UE. Detetação e denúncia de abuso sexual infantil prolongado até 2028

Os prestadores de serviços online vão voltar a poder detetar, remover e denunciar voluntariamente material de abuso sexual infantil nas suas plataformas, ao abrigo de um novo regulamento aprovado pelo Conselho da União Europeia. A medida é temporária e ficará em vigor até 3 de abril de 2028.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
UE. Detetação e denúncia de abuso sexual infantil prolongado até 2028

Arokodare desafia César Peixoto em pleno treino. Sessão é cancelada e o Wolverhampton impede-o de entrar

Relacionados

Parlamento Europeu altera regras para deteção de abuso sexual infantil online e cria novo impasse legal

O Parlamento Europeu aprovou alterações às regras da União Europeia sobre a deteção de abuso sexual de crianças na internet, excluindo as comunicações protegidas por encriptação de ponta a ponta. A decisão abre um novo período de negociações com o Conselho da UE e deixa expirar, para já, o regime temporário em vigor desde 2021
Parlamento Europeu altera regras para deteção de abuso sexual infantil online e cria novo impasse legal

Grandes empresas tecnológicas alertam para risco de perda de proteção de crianças contra abuso sexual online na UE

O comunicado surge após o Conselho da UE e o Parlamento Europeu não terem chegado a acordo sobre o mecanismo legal que autorizava os prestadores de serviços online a identificar e reportar material de abuso sexual infantil, num regime temporário em vigor desde 2021, enquanto não é aprovado um quadro legislativo permanente
Grandes empresas tecnológicas alertam para risco de perda de proteção de crianças contra abuso sexual online na UE

Os prestadores de serviços online vão voltar a poder rastrear e reportar material de abuso sexual infantil, depois de o Conselho da União Europeia ter aprovado esta quinta-feira um novo regulamento que permite a deteção e remoção voluntárias destes conteúdos nas plataformas digitais.

A medida, de caráter temporário, pretende proteger as crianças enquanto decorrem as negociações entre o Conselho da UE e o Parlamento Europeu para a criação de um quadro legislativo permanente.

De acordo com a informação divulgada pelo Conselho, os Estados-membros deram "luz verde definitiva" ao regulamento, que permitirá aos prestadores de serviços em linha retomar a deteção e remoção voluntárias de material de abuso sexual de crianças.

"A medida é temporária e visa proteger as crianças enquanto se negoceia um quadro legislativo a longo prazo", explica o Conselho da UE.

As novas regras deverão ser publicadas no Jornal Oficial da União Europeia nos próximos dias e entrarão em vigor três dias depois. A derrogação permanecerá válida até 3 de abril de 2028.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Regime anterior expirou em abril

Desde 3 de abril de 2026, os prestadores de serviços online estavam impedidos de rastrear e denunciar material de abuso sexual infantil, depois de ter expirado o regime temporário que permitia, em determinadas circunstâncias, a deteção de conteúdos de abuso sexual de crianças.

As regras provisórias estavam em vigor desde 2021 e permitiam que, em casos específicos, não fosse aplicada temporariamente a chamada diretiva 'ePrivacy', que estabelece regras de proteção da privacidade nas comunicações eletrónicas.

O regime expirou porque o Conselho da UE e o Parlamento Europeu não chegaram a acordo sobre a criação de um mecanismo legislativo permanente que regulasse a deteção destes conteúdos.

Com a nova medida, os fornecedores de serviços online voltam a poder, de forma voluntária, utilizar ferramentas para identificar material de abuso sexual infantil e situações de aliciamento de menores para fins sexuais.

Os conteúdos detetados poderão ser denunciados às autoridades competentes e removidos das plataformas, ao abrigo da derrogação temporária às regras de privacidade aplicáveis às comunicações eletrónicas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Conselho considera ações voluntárias "cruciais"

O Conselho da UE defende que as ações voluntárias dos prestadores de serviços online são essenciais para combater o abuso sexual infantil na internet.

"As ações voluntárias dos prestadores de serviços em linha são cruciais, uma vez que ajudam a identificar, investigar e levar a julgamento os autores dos crimes", afirma a instituição.

Segundo o Conselho, estas medidas podem também contribuir para o resgate das vítimas e para travar a disseminação de conteúdos de abuso sexual infantil.

O ministro irlandês da Justiça, dos Assuntos Internos e da Migração, Jim O'Callaghan, considerou que a aprovação do regulamento representa "um dia importante para a proteção das crianças".

Os países da União Europeia, afirmou, agiram "rapidamente para colmatar a lacuna jurídica que existia".

"Esta é a atitude correta", defendeu o governante, manifestando confiança de que os Estados-membros demonstrarão "o mesmo sentido de responsabilidade" durante as negociações destinadas a estabelecer regras permanentes para a deteção do abuso sexual infantil na internet.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Negociações para regras permanentes continuam

O Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu continuam a negociar um quadro legislativo de longo prazo para a deteção e combate ao abuso sexual infantil online.

A instituição europeia sublinha que o acordo agora alcançado é temporário e não prejudica as negociações em curso, que têm como objetivo estabelecer regras permanentes e garantir maior clareza e segurança jurídica.

Até à aprovação dessas regras, a nova derrogação permitirá aos prestadores de serviços online retomar voluntariamente mecanismos de deteção, denúncia e remoção de conteúdos relacionados com abuso sexual infantil e aliciamento de menores

Temas

Abuso sexual infantil
UE
Conselho da União Europeia
Prestadores de serviços online
Remoção de conteúdos

Leia também

UE. Detetação e denúncia de abuso sexual infantil prolongado até 2028

Os prestadores de serviços online vão voltar a poder detetar, remover e denunciar voluntariamente material de abuso sexual infantil nas suas plataformas, ao abrigo de um novo regulamento aprovado pelo Conselho da União Europeia. A medida é temporária e ficará em vigor até 3 de abril de 2028.
UE. Detetação e denúncia de abuso sexual infantil prolongado até 2028

Sobe para 133 número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo da Venezuela

O duplo sismo na Venezuela a 24 de junho causou 5.398 mortos, incluindo 133 portugueses e lusodescendentes, elevando o balanço oficial. Há ainda 21 cidadãos portugueses desaparecidos, e os abalos de magnitude 7,2 e 7,5 afetaram o norte do país, gerando réplicas e mobilizando equipas de salvamento
Sobe para 133 número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo da Venezuela

Polícia no Brasil mata 18 pessoas por dia

As forças policiais brasileiras provocaram 6.602 mortes ao longo de 2025, o maior número anual desde que há registos. O novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que a letalidade policial aumentou 5,4% face ao ano anterior e representa já uma em cada seis mortes violentas intencionais no país.
Polícia no Brasil mata 18 pessoas por dia

Mais vistos

Destaques