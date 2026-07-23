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UE chega a acordo sobre novo pacote de sanções contra a Rússia após semanas de bloqueio

Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia chegaram a acordo político sobre o 21.º pacote de sanções contra a Rússia, que reforça as restrições aos setores energético e financeiro e visa criptomoedas, a chamada “frota fantasma” e a indústria militar russa
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UE chega a acordo sobre novo pacote de sanções contra a Rússia após semanas de bloqueio

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Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia chegaram esta quinta-feira a acordo político sobre o 21.º pacote de sanções contra a Rússia, após semanas de divergências entre os países sobre algumas das medidas propostas e os seus potenciais impactos económicos.

Fontes europeias anunciaram em Bruxelas que os representantes dos 27 chegaram, durante a reunião desta manhã, "a um acordo político sobre o 21.º pacote de sanções" à Rússia pela invasão da Ucrânia.

Os trabalhos técnicos deverão agora ser concluídos, estando previsto o início do procedimento escrito para a adoção formal das novas medidas.

O pacote inclui novas restrições destinadas a limitar as receitas e as capacidades económicas da Rússia, com medidas dirigidas aos setores energético, financeiro e dos transportes, além de sanções contra indivíduos e entidades envolvidos no apoio à guerra na Ucrânia.

"As negociações sobre este pacote foram difíceis", reconheceu um diplomata europeu, que considerou, contudo, que o conjunto de medidas é "substancial" e representa "mais um passo importante na limitação da economia de guerra da Rússia".

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Acordo prevê exceção para GNL russo

Um dos principais pontos de divergência durante as negociações esteve relacionado com as restrições à transferência de gás natural liquefeito (GNL) russo para países terceiros.

A Grécia opôs-se a algumas das limitações propostas, tendo em conta que a empresa de transporte marítimo grega Dynagas continua a assegurar o transporte de GNL russo.

O compromisso alcançado prevê uma isenção limitada para permitir a transferência de GNL para países terceiros e as compras relacionadas, desde que estejam abrangidas por contratos celebrados antes de 24 de fevereiro de 2022, data da invasão russa da Ucrânia.

A expansão destas operações por operadores da União Europeia ficará, contudo, limitada. A isenção poderá ainda ser revista anualmente pelo Conselho da UE.

Petróleo russo e setor financeiro na mira

O 21.º pacote de sanções mantém, por mais 12 meses, o atual limite máximo do preço do petróleo russo e reforça as restrições ao setor financeiro.

O novo pacote inclui ainda medidas contra empresas de criptomoedas e plataformas de negociação de petróleo, além de novas limitações destinadas a dificultar o financiamento da economia de guerra russa.

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Está prevista a inclusão de um número recorde de indivíduos e entidades nas listas de sanções, bem como novas medidas contra navios associados à chamada "frota fantasma" russa e contra os seus facilitadores.

O pacote prevê igualmente restrições à concessão de vistos a antigos combatentes russos e novas limitações comerciais destinadas a reduzir o acesso da indústria militar russa a bens e tecnologias.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, serão acrescentados mais 32 bancos russos à lista de entidades sujeitas à proibição de transações.

A líder do executivo comunitário destacou ainda que, pela primeira vez, serão visados navios que prestam assistência à "frota fantasma" utilizada pela Rússia para contornar as sanções internacionais.

"Saúdo o acordo sobre o 21.º pacote de sanções contra a Rússia. Num momento em que a Ucrânia ganhou ímpeto militar, as nossas sanções continuam a enfraquecer as bases económicas do esforço de guerra da Rússia", afirmou Ursula von der Leyen numa publicação na rede social X.

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A presidente da Comissão Europeia considerou também o acordo um passo importante para "proibir formalmente a entrada de combatentes russos na UE".

António Costa fala em "passo decisivo"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, também saudou o acordo alcançado pelos Estados-membros, considerando-o um "passo decisivo para intensificar a pressão sobre a Rússia".

"O nosso 21.º pacote de sanções visa os setores com maior impacto: energia, serviços financeiros, criptomoedas e comércio. O nosso apoio à Ucrânia e a uma paz justa e sustentável continua inabalável", afirmou.

O acordo político terá agora de ser formalizado através do procedimento previsto pela União Europeia para a adoção das sanções.

O novo pacote surge depois de semanas de negociações marcadas por divergências entre os Estados-membros, sobretudo em torno das medidas com maior impacto económico e das restrições relacionadas com o transporte e comercialização de GNL russo.

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