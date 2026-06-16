Tyra Banks processa Netflix por alegada manipulação de entrevistas no documentário sobre "America's Next Top Model"

A série foi lançada em fevereiro deste ano e recorda alguns dos momentos mais polémicos do concurso de moda.

A modelo e apresentadora Tyra Banks avançou com uma ação judicial contra a Netflix e os responsáveis pela série documental Reality Check: Inside America's Next Top Model, alegando que a produção construiu uma narrativa "falsa e difamatória" sobre o seu papel no popular programa televisivo.

O processo foi apresentado num tribunal federal de Los Angeles e visa a Netflix, a produtora EverWonder Studio e os realizadores Mor Loushy e Daniel Sivan.

Entrevista de três horas reduzida a 16 minutos

Segundo a ação judicial, Tyra Banks participou no documentário acreditando que seria feita uma análise equilibrada do legado de America's Next Top Model, programa que foi lançado em 2003 e apresentou durante grande parte das 24 temporadas.

A modelo alega que concedeu uma entrevista com cerca de três horas e meia de duração, mas que apenas 16 minutos foram utilizados na versão final da série, durante três episódios. De acordo com a queixa, as declarações terão sido editadas de forma a retirar contexto às suas respostas e a criar uma imagem que não corresponde à realidade enquanto apresentadora e produtora do programa.

Banks afirma ter assumido responsabilidade por várias situações que aconteceram ao longo do programa, mas essas declarações não foram utilizadas no documentário.

"Pior ainda, a narrativa falsa que os produtores construíram através de edição seletiva, omissão deliberada e manipulação cirúrgica de imagens contínuas incluía a ideia de que a Sra. Banks permitiu conscientemente que uma concorrente fosse sexualmente assediada no seu programa, explorou o trauma dessa concorrente para audiências e depois nem sequer se lembrava disso quando questionada. Essa narrativa sobre a Sra. Banks é uma completa invenção", pode ler-se na ação obtida pela revista People.

Alegações relacionadas com antiga concorrente

Um dos pontos centrais do processo passa pela forma como a série aborda as declarações da antiga concorrente Shandi Sullivan, que alegou ter sido vítima de agressão sexual durante as gravações do programa.

Tyra Banks sustenta que nunca foi informada previamente de que essas acusações seriam abordadas no documentário e acusa os produtores de editarem as suas respostas de forma a sugerir que tinha conhecimento do caso e que tentou evitá-lo quando confrontada sobre o tema.

Danos na reputação e nos negócios

A ação judicial refere ainda que a divulgação da série provocou danos significativos na reputação da antiga supermodelo e afetou alguns dos seus negócios.

Netflix ainda não respondeu em tribunal

Até ao momento, a Netflix não comentou publicamente o processo nem apresentou resposta formal às acusações em tribunal.

A série Reality Check: Inside America's Next Top Model foi lançada em fevereiro deste ano e recorda alguns dos momentos mais polémicos do concurso de moda, que tem sido alvo de reavaliação pública nos últimos anos devido a acusações de humilhação de concorrentes, padrões de beleza controversos e outros episódios considerados problemáticos à luz dos padrões atuais.