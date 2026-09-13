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Turquia bloqueia contas de organizações e ativistas LGBT+ na rede social X

Embora a homossexualidade não seja punível na Turquia, os comportamentos e declarações homofóbicas são comuns.
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Turquia bloqueia contas de organizações e ativistas LGBT+ na rede social X

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A Turquia bloqueou o acesso de cerca de 15 contas de organizações e ativistas LGBT+ na rede social X a pedido das autoridades. A informação foi denunciada pela Associação turca para a Liberdade de Expressão (IFÖD).

Entre as contas bloqueadas estão a de uma organização de defesa dos direitos LGBT+, a Kaos GL, e a do advogado e ativista dos direitos humanos Levent Piskin. A Agência France-Presse (AFP) revelou que estas contas - algumas com muitos milhares de seguidores - já não podem ser acedidas dentro da Turquia, a não ser com acesso a um VPN, uma rede privada virtual.

Embora a homossexualidade não seja punível na Turquia, os comportamentos e declarações homofóbicas são comuns. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descreve mesmo pessoas LGBT+ como “pervertidas”.

O bloqueio de contas na rede social X pelas autoridades judiciais do país não é algo novo: contas de figuras da oposição, ativistas e jornalistas já sofreram a mesma “punição”. No ano passado, mais de 700 contas críticas do Governo foram bloqueadas na sequência de protestos contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, da oposição.

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