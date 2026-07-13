Turista fica gravemente ferido após ser lançado a mais de dois metros de altura por bisonte nos Estados Unidos

Há um vídeo que está a chocar as redes sociais. Um turista foi atacado por um bisonte enfurecido de 900 quilos e lançado no ar a uma altura de mais de dois metros de altura. O incidente foi gravado por um fotógrafo profissional.
O turista passeava com o neto no acampamento Bridge Bay, no sul de Fishing Bridge, nos EUA. O Serviço Nacional de Parques (NPS), que administra o parque Yellowstone, não divulgou mais detalhes sobre o ataque.
Mike MacLeod, o autor do registo fotográfico do ataque, explicou, em declarações ao jornal Cowboy State Daily, que estava a tentar fotografar o animal “a enlouquecer”, após ter sido alertado pela companheira. "Isso mudou minha ideia do que esperar desses animais nessa época do ano, porque eu não teria previsto que isso aconteceria”, recordou.
Após se ter direcionado para umas crianças que o fotografam, o animal, “agitado e irritado”, percorreu o parque enquanto se ouviam os gritos de quem presenciou o momento.
O vídeo do fotógrafo mostra o avô e o neto a gravarem o animal, a dezenas de metros de distância, até que o animal começa a correr na sua direção. Embora tenham tentado fugir e o animal tenha desviado a sua atenção por momentos para uma carrinha do parque que por ali passava, rapidamente voltou a focar-se no avô e neto.
"O homem da carrinha viu isso a acontecer e simplesmente continuou", afirmou MacLeod.
O neto conseguiu fugir do ataque, mas o avô acabou por ser lançado ao ar pelo animal. "O bisonte agarrou-o com o chifre esquerdo no quadril e lançou-o para o alto", recorda. "Ele fez uma cambalhota perfeita e caiu de lado".
O fotógrafo afirma que tentou distrair o animal. "Eu estava realmente com medo de que ele fosse apanhar o homem no chão, então parei de filmar e corri em direção ao bisonte, gritei alto e tentei ser o maios e intimidador possível”. Foi acompanhado por outras testemunhas do ataque, que conseguiram fazer com que o animal fugisse.
Ao que o fotógrafo conseguiu apurar através do neto, o homem “tem ferimentos bastante graves e ainda não está fora de perigo”.
Embora as autoridades de Yellowstone tenham referido que devem ser seguidas todas as regras do parque, MacLeod garante que toda a gente seguiu as instruções. "Não vi ninguém a chegar perto. As pessoas gritavam: 'Cuidado, está chegando um bisonte', e mantiveram distância. Eles foram muito respeitosos”, garante.
O incidente continua a ser investigado pelas autoridades.