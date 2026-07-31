Túnel colapsa durante obras na China e provoca pelo menos quatro mortos. Há ainda seis feridos

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas nem as causas do acidente.

Quatro pessoas morreram e outras seis ficaram feridas na sequência do colapso de um túnel em construção no norte da China.

O acidente ocorreu, cerca das 03h50 horas locais de hoje (20.50 horas de quinta-feira em Lisboa), durante os trabalhos de construção de um túnel num projeto de armazenamento de energia por ar comprimido.

Equipas de emergência foram mobilizadas para o local pouco depois do incidente, prestando assistência às vítimas e garantindo a segurança da zona afetada.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas nem sobre a gravidade dos ferimentos sofridos pelos nove sobreviventes.

As causas do acidente continuam por revelar.