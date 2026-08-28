"Tudo pela Noruega": Haakon VIII é o nome adotado pelo novo rei da Noruega após a morte de Harald V

Haakon VIII é filho daquele que morreu como o monarca mais velho da Europa.

O sucessor de Harald V, que morreu esta sexta-feira aos 89 anos, adotou o nome de Rei Haakon VIII. É filho daquele que morreu como o monarca mais velho da Europa.

A informação foi divulgada pelo Palácio Real numa publicação nas redes sociais, que indicou ainda que o novo lema do monarca é “Tudo pela Noruega”, seguindo a tradição do pai, do avô e do bisavô, que mantiveram o mesmo lema desde a criação da monarquia moderna norueguesa, em 1905.

Recorde-se que a casa real norueguesa anunciou a morte de Harald V da Noruega. Estava hospitalizado há cerca de uma semana. O rei sofria de uma anemia hemolítica, uma doença do sangue que provoca a destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos.