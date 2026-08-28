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"Tudo pela Noruega": Haakon VIII é o nome adotado pelo novo rei da Noruega após a morte de Harald V

Haakon VIII é filho daquele que morreu como o monarca mais velho da Europa.
Redação
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"Tudo pela Noruega": Haakon VIII é o nome adotado pelo novo rei da Noruega após a morte de Harald V
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A informação foi divulgada pelo Palácio Real numa publicação nas redes sociais, que indicou ainda que o novo lema do monarca é “Tudo pela Noruega”, seguindo a tradição do pai, do avô e do bisavô, que mantiveram o mesmo lema desde a criação da monarquia moderna norueguesa, em 1905. 

Recorde-se que a casa real norueguesa anunciou a morte de Harald V da Noruega. Estava hospitalizado há cerca de uma semana. O rei sofria de uma anemia hemolítica, uma doença do sangue que provoca a destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos.

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