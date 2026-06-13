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"Tu não és o John F. Kennedy". Nome de Donald Trump já está a ser removido do Kennedy Center após ordem judicial

As imagens mostram ainda dezenas de pessoas em frente ao edifício a tirar fotografias e a protestar com a frase "Tirem isto daqui!".
Redação
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O nome de Donald Trump já está a ser retirado da fachada da sala de espetáculos de Kennedy Center em Washington, nos Estados Unidos, após uma ordem do tribunal que exigiu a retirada de "qualquer referência ao presidente Trump ou a qualquer pessoa que não fosse o presidente Kennedy" no próprio edifício".

Na sexta-feira já tinham sido erguidos andaimes à volta do edifício, na secção que continha o nome do atual presidente norte-americano. O Kennedy Center acabou por pedir que o tribuna prorrogasse o prazo para a retirada do nome até às 12h00 locais (17h00 em Lisboa) desta sábado, justificando-a com as tempestades que causariam atrasos, de acordo com o New York Times.

Os andaimes foram cobertos com lonas (ver fotogaleria) e por volta das 03h30 da madrugada os trabalhos estavam concluídos.

As imagens mostram ainda dezenas de pessoas em frente ao edifício a tirar fotografias e a protestar com a frase "Tirem isto daqui!" e cartazes com "Tu não és o John F. Kennedy".

Recorde-se que o juíz tinha ordenado o conselho de admnistração do Kennedy Center no dia 29 de maio para retirar as letras que escreviam o nome de Trump na fachada, "ou de qualquer outra pessoa que não fosse o presidente Kennedy". O Kennedy Center já tinha retirado o nome do presidente do site, mas faltava a retirada do edifício.

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Se durante o seu primeiro mandato, Donald Trump ignorou aquela sala de espetáculos, em homenagem ao antigo presidente norte-americano John F. Kennedy, quando regressou à Casa Branca começou a ter uma forte influência, tendo desde logo substituído o conselho de admnistração e ordenado a colocação do seu nome no edifício.

Numa decisão recente, o juiz Christopher Cooper considerou que apenas o Congresso pode alterar o nome do Kennedy Center. Além disso, impediu o encerramento do espaço para obras de renovação que estavam previstas arrancar em julho e durar cerca de dois anos - decisão que foi objeto de recurso por parte da admnistração que alega que existem "problemas estruturais graves".

O Kennedy Center é o principal centro cultural e a principal sala de espetáculos dos Estados Unidos, localizado em Washington D.C. Ele atua como um memorial vivo ao antigo presidente norte-americano e serve como palco para orquestras, óperas, ballet e teatro.

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