Trump utiliza inteligência artificial, veste-se de médico e mostra como "tratar" as celebridades que o criticam

O tratamento receitado por "Dr. Trump" passa por "desligar as fake news", rezar e beber uma lata de coca-cola zero.

Donald Trump voltou a recorrer à inteligência artificial (IA) para divulgar um vídeo de cariz satírico nas redes sociais. Publicado na plataforma Truth Social, o conteúdo mostra o presidente vestido de médico, apresentando-se como "Dr. Trump" e afirmando ter encontrado uma "cura" para aquilo a que chama "Trump Derangement Syndrome" (TDS), "Síndrome de Loucura devido a Trump", em português, uma expressão frequentemente utilizada pelos seus apoiantes para descrever a oposição ao presidente.

No vídeo, com cerca de 90 segundos, Trump surge de bata branca e estetoscópio ao pescoço antes de convidar os espectadores a conhecer alguns dos seus "pacientes". As imagens recorrem à IA para criar versões falsas de várias figuras públicas conhecidas pelas críticas que fizeram ao presidente norte-americano ao longo dos últimos anos.

Celebridades surgem como "pacientes"

Entre as personalidades recriadas por IA estão a atriz Julia Roberts, os atores Robert De Niro, Edward Norton e John Leguizamo, bem como a apresentadora Whoopi Goldberg e a humorista Rosie O'Donnell.

Nas falsas declarações apresentadas no vídeo, as celebridades afirmam ter sofrido durante anos de "TDS", descrevendo sintomas como irritação constante, ansiedade ou insónias, antes de garantirem que melhoraram graças ao alegado tratamento proposto por "Dr. Trump".

O "tratamento" inclui desligar as "fake news" e beber coca-cola zero

No final da publicação, o próprio Trump apresenta a sua receita, também em tom humorístico. Segundo o vídeo, o tratamento é simples: passa por "desligar as fake news", rezar e beber uma lata de coca-cola zero, refrigerante que o presidente já assumiu consumir regularmente.