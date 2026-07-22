Trump poderá apoiar Gianni Infantino para secretário-geral da ONU

Presidente dos EUA poderá apoiar presidente da FIFA para suceder a António Guterres, segundo o New York Post

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá apoiar o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para suceder ao português António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. A possibilidade foi avançada pelo New York Post, que cita fontes não identificadas e aponta para a relação próxima entre os dois dirigentes, reforçada durante a organização do Mundial de 2026.

De acordo com o jornal norte-americano, Trump considera Infantino, de 56 anos, uma figura com reconhecimento internacional e capacidade para aproximar diferentes setores. A avaliação estará relacionada, em parte, com a colaboração desenvolvida entre ambos durante a preparação do Campeonato do Mundo, organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá.

O mandato de António Guterres termina em dezembro e o processo para escolher o próximo secretário-geral da ONU deverá decorrer este ano. Antes da confirmação pela Assembleia-Geral, o candidato terá de ser recomendado pelo Conselho de Segurança, órgão no qual os Estados Unidos têm poder de veto.

A eventual preferência de Trump por Infantino surge num contexto marcado por uma relação historicamente difícil entre o Presidente norte-americano e as Nações Unidas.

Durante os seus mandatos, Trump tem criticado o papel das organizações multilaterais e promoveu a saída dos Estados Unidos de vários organismos e acordos internacionais, incluindo o Acordo de Paris sobre o clima, a Organização Mundial da Saúde e o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Relação entre Trump e Infantino reforçou-se durante o Mundial de 2026

A proximidade entre Donald Trump e Gianni Infantino ganhou particular visibilidade durante o Mundial de 2026. Os dois participaram em vários eventos relacionados com a competição, que decorreu nos EUA, México e Canadá.

Em dezembro, o Presidente norte-americano recebeu ainda o primeiro Prémio da Paz da FIFA, uma distinção criada pelo organismo liderado pelo dirigente suíço.

A escolha do próximo secretário-geral das Nações Unidas deverá, contudo, depender de um processo político e diplomático complexo. O candidato terá primeiro de obter uma recomendação do Conselho de Segurança, onde os cinco membros permanentes — Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido — dispõem de poder de veto, antes de ser submetido à votação da Assembleia-Geral.

A eventual candidatura de Gianni Infantino não foi, até ao momento, oficialmente confirmada. A informação avançada pelo New York Post baseia-se em fontes não identificadas e não significa que o presidente da FIFA tenha sido formalmente apresentado como candidato ao cargo.