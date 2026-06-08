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Trump pede fim imediato dos ataques entre Israel e Irão e reforça apelo a acordo de paz

O Presidente dos EUA apelou ao fim imediato dos ataques entre Israel e Irão, depois de uma nova escalada militar entre os dois países. O líder norte-americano teme que o agravamento do conflito comprometa as negociações para um acordo de paz com Teerão
Redação
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O Presidente dos EUA, Donald Trump, apelou esta sexta-feira ao fim imediato dos ataques entre Israel e o Irão, na sequência da retoma das hostilidades entre os dois países, que voltaram a trocar ataques diretos após um período de relativa acalmia.

"Israel e o Irão devem cessar imediatamente os disparos", escreveu Trump na sua rede social, manifestando preocupação com a escalada da tensão no Médio Oriente.

Nos últimos dias, o chefe de Estado norte-americano tem admitido divergências com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considerando que a continuação das operações militares poderá comprometer os esforços diplomáticos em curso para alcançar um entendimento com Teerão.

Trump tem insistido na possibilidade de um acordo de paz com o Irão desde a negociação de um cessar-fogo alcançado em abril, que abriu caminho a contactos diplomáticos sob mediação internacional.

O conflito entre Israel e o Irão tem provocado forte instabilidade na região, com impactos ao nível da segurança e dos mercados energéticos. A resposta de Teerão incluiu ataques contra alvos regionais e medidas que afetaram o tráfego no estreito de Ormuz, uma das mais importantes rotas marítimas para o transporte de petróleo e gás.

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A instabilidade no Médio Oriente tem contribuído para a subida dos preços da energia nos mercados internacionais, aumentando a pressão económica em várias regiões do mundo.

Nos EUA, o prolongamento do conflito tem gerado crescente debate político, numa altura em que a administração norte-americana procura evitar um agravamento da situação antes das eleições intercalares.

A guerra já provocou milhares de vítimas e tem tido repercussões em vários países da região, incluindo o Líbano, onde o Hezbollah, movimento terrorista aliado de Teerão, se envolveu nos confrontos.

Israel recusou separar o Líbano do cessar-fogo negociado entre os Estados Unidos e o Irão, que exige o fim da intervenção israelita contra o Hezbollah

Apesar dos apelos internacionais para uma redução das hostilidades, as posições das partes continuam distantes, mantendo elevadas as preocupações da comunidade internacional quanto ao risco de uma escalada mais ampla no Médio Oriente.

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