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Trump mostra ilha petrolífera do Irão “reduzida a pedaços” num vídeo criado por inteligência artificial

Donald Trump publicou um vídeo que simula a destruição da ilha iraniana de Kharg, um dos principais centros de exportação de petróleo do país. A publicação surgiu horas depois de os EUA terem atacado a ilha de Larak, mas não há confirmação de qualquer ofensiva norte-americana contra Kharg.
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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partilhou no domingo um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) na rede social Truth Social, que mostra a destruição da ilha iraniana de Kharg, principal terminal petrolífero do país.

As imagens simulam bombardeamentos, mostrando um tanque de armazenamento e um petroleiro a explodirem, vistos a partir de uma aeronave. A publicação inclui a mensagem: "A ilha de Kharg a ser reduzida a pedaços!!! Presidente DJT".

A publicação surgiu horas depois do primeiro ataque norte-americano contra alvos iranianos em um mês, que atingiu a ilha de Larak, no estreito de Ormuz.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), o bombardeamento contra Larak teve como objetivo destruir foguetes carregados com minas marítimas que a Guarda Revolucionária iraniana pretendia colocar no estreito, uma via estratégica para o transporte mundial de petróleo.

"O Irão criou a ameaça e as Forças Armadas norte-americanas eliminaram-na para proteger os marinheiros civis, o transporte marítimo comercial e o livre fluxo do comércio mundial", indicou o Centcom.

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Em retaliação, a Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter atacado com mísseis e drones as bases de Al Azraq e Rei Hussein, na Jordânia.

O Exército jordano indicou, no entanto, que os sistemas de defesa intercetaram os oito mísseis lançados, sem provocarem danos ou vítimas.

A ilha de Kharg foi várias vezes alvo de ameaças de Trump desde o início da guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

A ilha concentra a maior parte das exportações petrolíferas iranianas, o que a torna um alvo de elevado valor simbólico e económico.

Em julho, um bombardeamento norte-americano atingiu já instalações na ilha, causando a morte de pelo menos oito militares iranianos.

Trump justificou então a escalada acusando Teerão de ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz.

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