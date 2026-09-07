Donald Trump lança nova proposta polémica: Novo México pode passar a “Nova América”

A proposta surge poucos dias depois de Trump ter defendido também a alteração do nome do Lago Ontário para “Lago América”.

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sugeriu que o estado do Novo México (sudoeste) deverá mudar de nome e passar a chamar-se "Nova América".

Trump publicou uma fotografia do contorno do estado com o novo nome, poucos dias depois de ter assinado um decreto para alterar o nome do Lago Ontário, que faz fronteira entre os EUA e o Canadá, para "Lago América".

A imagem, publicada na plataforma Truth Social, que pertence a Trump, e partilhada pela Casa Branca na rede social X, mostra o contorno do estado com a palavra "México" riscada a vermelho e substituída por "América".

A fotografia retocada não inclui qualquer outra mensagem nem imagem.

O presidente norte-americano colocou ainda um vídeo feito com Inteligência Artificial, onde se mostra a substituir "Mexico" por "America" numa placa de estrada.

Segundo a emissora norte-americana CNN, Trump tem o poder de alterar o nome de entidades geográficas no Sistema de Informação de Nomes Geográficos norte-americano, mas não possui competência constitucional para alterar legalmente o nome dos estados, processo que deve ser conduzido pelo próprio estado.

Donald Trump também recorreu a um decreto presidencial para alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América em janeiro de 2025, no primeiro dia de regresso ao cargo.

O chefe de Estado sugeriu também recentemente que o Estreito de Ormuz, no Médio Oriente, por onde passava 20% do petróleo mundial em tempo de paz, deveria passar a chamar-se Estreito de Trump.