Trump elogia Presidente da Nigéria por combater terrorismo e violência contra cristãos

Donald Trump elogiou Bola Tinubu pelo combate ao terrorismo e proteção de cristãos, superando tensões de 2025. Os EUA mantêm tropas e operações conjuntas na Nigéria contra o Boko Haram e fações do Estado Islâmico, reforçadas por um grupo de trabalho bilateral

O Presidente norte-americano elogiou o homólogo nigeriano pela sua liderança na luta contra o terrorismo e face à violência contra cristãos, num gesto de aproximação após as críticas de Washington ao país africano em 2025.

Numa carta datada de 06 de julho e divulgada agora pela Presidência da Nigéria, Donald Trump agradeceu a Bola Ahmed Tinubu pela sua "determinação em enfrentar os problemas que afetam a nação, especialmente a violência contra as comunidades cristãs.

"É uma verdadeira honra estar ao seu lado na luta contra os terroristas e tornar a (...) Nigéria mais forte e próspera", acrescentou.

Segundo Trump, a relação entre os EUA e a Nigéria "é crucial num momento em que o conflito se espalhou pela África Ocidental e por outras partes do mundo".

"Ambos partilhamos o objetivo comum de combater o terrorismo em todas as suas formas", sublinhou, mostrando-se "orgulhoso" por ter destacado efetivos militares no país africano.

Por seu lado, a Presidência nigeriana salientou que as relações bilaterais melhoraram nos últimos meses, com ambos os países a trabalharem em estreita colaboração em áreas-chave, especialmente no que diz respeito aos desafios de segurança que afetam várias regiões da Nigéria.

Além disso, recordou que Trump e Tinubu acordaram, em novembro, criar um grupo de trabalho conjunto liderado pelos respetivos conselheiros de segurança nacional, com o objetivo de promover a formação, o intercâmbio de informações e as operações antiterroristas conjuntas.

A carta marca uma mudança de tom em relação às tensões registadas em novembro de 2025, quando Trump acusou o Governo nigeriano de permitir um alegado massacre de cristãos e ameaçou com uma possível intervenção militar, enquanto o país africano negou que essa fosse a realidade no terreno.

O nordeste da Nigéria sofre ataques do grupo extremista islâmico Boko Haram desde 2009, uma onda de violência que se agravou a partir de 2016 com o surgimento da sua fação dissidente, o Estado Islâmico na Província da África Ocidental (ISWAP).

Além disso, no noroeste do país, o Lakurawa, um grupo aparentemente ligado ao Estado Islâmico – Província do Sahel (ISSP), também tem vindo a cometer atentados nos estados de Kebbi e Sokoto há já alguns anos.

Os combates contra esses grupos intensificaram-se desde que os EUA realizaram, em conjunto com as forças nigerianas, uma série de ataques aéreos no final de dezembro contra grupos extremistas no noroeste do país.