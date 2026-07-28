Trump critica Netanyahu por divulgar alegado bunker nuclear iraniano e diz que Israel quer manter EUA na guerra

Presidente norte-americano acusa o primeiro-ministro israelita de tentar prolongar o envolvimento dos Estados Unidos no conflito com o Irão. Antes de receber Netanyahu na Casa Branca, Trump reuniu-se também com Volodymyr Zelensky para discutir defesa aérea e diplomacia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou esta terça-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, por divulgar publicamente informações sobre a fortificação de uma instalação nuclear subterrânea no Irão, acusando o líder israelita de tentar manter Washington envolvido no conflito com Teerão.

Em entrevista à Fox News, poucas horas antes de receber Netanyahu na Casa Branca, Trump desvalorizou a importância da montanha Pickaxe, uma instalação subterrânea localizada perto de Natanz, afirmando que os Estados Unidos têm capacidade para a destruir "muito facilmente", caso as negociações com o Irão fracassem.

"Sabemos exatamente o que está a acontecer. Mas sim, ouvi Bibi [Netanyahu] anunciar isso. Eu disse-lhe: 'Porque é que não me dizes diretamente? Porque é que precisas de anunciar isto ao mundo inteiro?'", afirmou o Presidente norte-americano.

Trump foi mais longe e sugeriu que Netanyahu pretende manter os Estados Unidos envolvidos na guerra.

"Não preciso que Bibi me diga isso. Bibi diz-me isso porque quer que eu continue envolvido [na guerra]", declarou.

O chefe da Casa Branca voltou a sublinhar o poder militar norte-americano, afirmando que poderia destruir "a maioria" das pontes do Irão em menos de uma hora e todas as centrais elétricas do país num único dia.

Divergências sobre Irão e venda de caças à Turquia

O encontro entre Trump e Netanyahu decorre num momento de divergências entre os dois aliados relativamente à estratégia para o Irão.

Enquanto o Presidente norte-americano continua a defender uma solução diplomática para o conflito, Netanyahu tem manifestado preocupação com a possibilidade de um acordo entre Washington e Teerão reforçar a influência iraniana no Médio Oriente.

Na segunda-feira, Trump afirmou ainda que ninguém lhe dita que armamento os Estados Unidos podem vender a outros países, numa referência à oposição israelita à eventual venda de caças F-35 à Turquia.

"Ele é meu amigo, e ninguém me diz o que lhe devemos vender", afirmou Trump sobre o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconhecendo, contudo, que existem "pequenas divergências" com Netanyahu, embora considere que ambos continuam "muito próximos".

O Presidente norte-americano revelou também que, recentemente, ordenou a suspensão de novas vagas de bombardeamentos contra o Irão, a pedido de países mediadores da região, para dar mais uma oportunidade à via diplomática.

Entretanto, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que Israel está preparado para retomar a ofensiva contra o Irão, mas acusou os Estados Unidos de estarem a adiar essa decisão devido ao receio de represálias na região e de uma nova crise no mercado petrolífero.

Zelensky reúne-se com Trump para reforçar defesa aérea da Ucrânia

Antes de receber Benjamin Netanyahu, Donald Trump encontrou-se, à porta fechada, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Após a reunião, Zelensky classificou o encontro como "bom" e agradeceu o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, os dois líderes discutiram a possibilidade de Kiev obter licenças para produzir intercetores Patriot, considerados essenciais para reforçar a defesa aérea ucraniana perante o aumento dos ataques russos com mísseis balísticos.

"Obrigado por tudo o que fazemos juntos para proteger a vida dos ucranianos e promover a paz", escreveu Zelensky na rede social X.

Os dois presidentes abordaram também o relançamento das iniciativas diplomáticas para tentar pôr fim ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia, numa altura em que as negociações mediadas pelos Estados Unidos permanecem suspensas.

Zelensky adiantou ainda que apresentou condolências a Trump pela morte do senador republicano Lindsey Graham, cuja cerimónia fúnebre decorre esta terça-feira em Washington e reúne vários líderes internacionais, entre eles Benjamin Netanyahu.