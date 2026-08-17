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Trump ameaça bombardear Omã se o país bloquear acordo com Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã caso o país interfira num acordo sobre o Estreito de Ormuz. A ameaça surge enquanto Mascate e Teerão negoceiam, à margem de Washington, um mecanismo para gerir o tráfego marítimo nesta rota petrolífera estratégica
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O Presidente norte-americano ameaçou esta segunda-feira hoje bombardear Omã caso o país “atrapalhe” um acordo sobre o estreito de Ormuz, quando Mascate e Teerão negoceiam o tráfego marítimo nesta passagem.

“Se Omã se intrometer, vamos bombardeá-los”, afirmou Donald Trump à cadeia televisiva Fox News quando questionado sobre as negociações em curso entre Omã e Irão.

Mascate e Teerão mantêm há várias semanas negociações, sem a participação dos Estados Unidos, sobre a gestão da navegação no estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo e gás.

As autoridades iranianas afirmaram que os dois países já alcançaram um entendimento sobre o mapa das rotas de navegação e estão a trabalhar na conclusão de “um pacote” mais abrangente, que deverá incluir uma declaração conjunta.

O objetivo anunciado por Teerão é estabelecer um mecanismo que garanta os direitos soberanos do Irão e de Omã, os dois Estados costeiros do estreito, e simultaneamente permita a passagem em segurança dos navios mercantes.

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A reabertura completa do estreito de Ormuz à navegação comercial é uma das principais exigências de Washington nas negociações com Teerão, mas permanece por esclarecer se um eventual acordo entre Irão e Omã corresponderá às condições exigidas pelos Estados Unidos.


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