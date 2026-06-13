Trooping the Colour: milhares saíram à rua para uma das tradições mais antigas da monarquia britânica

A data do aniversário do monarca foi estabelecida para o segundo sábado de junho em 1748, durante o reinado do Rei Jorge II.

A cerimónia que se celebra há mais de 260 anos no segundo sábado de junho voltou a reunir milhares de pessoas nas ruas de Londres e a colar os londrinos à televisão.

O Trooping the Colour é uma grandiosa cerimónia militar que celebra o aniversário oficial do monarca britânico. Aconteceu este sábado, dia 13 de junho, com a família real reunida na varanda do Palácio de Buckingham para celebrar a vida do Rei Carlos III.

Enquanto a família real fazia o seu papel, milhares de pessoas saíram à rua com bandeiras do Reino Unido para assistir à procissão habitual de carruagens que descem a avenida The Mall até Whitehall. Carlos III foi recebido com uma saudação real.

Já na varanda do palácio, os aviões da Força Aérea Real tornaram a dar espetáculo com fumo com as cores da bandeira britânica. Tudo terminou com 41 tiros disparados no Green Park.

Para quem não pode assistir presencialmente (há bilhetes próprios que custam cerca de 35 euros) a emissora britânica BBC transmite o evento todos os anos.

Este é o aniversário do rei?

É de notar que o Rei Carlos III celebra o seu aniversário no dia 14 de novembro. A data do aniversário do monarca foi estabelecida para o segundo sábado de junho em 1748, durante o reinado do Rei Jorge II. Junho foi escolhi por ser um mês em que as condições meteorológicas têm tendência a estar melhores para o evento ao ar livre.