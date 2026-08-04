terça-feira, 04 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Três leoas morrem durante onda de calor em jardim zoológico japonês

Os animais apresentaram sinais de desidratação grave e falência de órgãos. As autoridades acreditam que as temperaturas extremas possam estar na origem das mortes, embora a causa oficial continue sob investigação.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Três leoas morrem durante onda de calor em jardim zoológico japonês
Dreamstime

PJ investiga tentativa de rapto de bebé de dois anos em centro comercial do Seixal. Mãe diz que encontrou filha ao colo do alegado raptor

Três leoas morreram no Parque Zoológico de Tama, nos arredores de Tóquio, numa altura em que o Japão enfrenta uma das mais intensas ondas de calor dos últimos anos. As autoridades do zoológico suspeitam que os animais tenham sucumbido a um quadro de insolação, embora a causa oficial da morte continue a ser investigada.

As leoas, com 3, 11 e 15 anos, nasceram todas no próprio parque, segundo a Reuters e começaram a apresentar sinais de apatia, perda de apetite e desidratação severa depois de as temperaturas terem ultrapassado os 39 graus °C em meados de julho. Apesar dos tratamentos veterinários, acabaram por morrer devido a falência múltipla de órgãos, segundo revelaram as primeiras autópsias.

Zoo suspendeu exibição dos leões

Perante o agravamento do estado de saúde dos animais, o Parque Zoológico de Tama suspendeu, a 23 de julho, a exibição dos leões ao público e reforçou as medidas de proteção, recorrendo a pulverização constante de água, zonas climatizadas e fluidoterapia para os animais que apresentavam sintomas de exaustão pelo calor. Alguns conseguiram recuperar, mas três não resistiram.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a direção do parque, esta é a primeira vez, em 62 anos de funcionamento, que o zoológico regista mortes de leões associadas às temperaturas extremas.

O impacto do calor

Apesar de os leões serem originários de regiões quentes de África, estão adaptados a um clima seco. As elevadas temperaturas combinadas com a forte humidade registadas em Tóquio tornam muito mais difícil a regulação da temperatura corporal, aumentando significativamente o risco de stress térmico.

A morte das leoas reacendeu também o debate sobre o impacto das alterações climáticas no bem-estar animal e sobre a capacidade dos jardins zoológicos para proteger espécies vulneráveis durante fenómenos meteorológicos extremos. Organizações de defesa dos animais voltaram a pedir melhores condições para os animais mantidos em cativeiro.

Temas

Leoas
Jardim Zoológico de Tama
Tóquio
Japão
Insolação

Leia também

Charles Darwin tinha razão. Esta planta carnívora descoberta na China confirma teoria com 150 anos

Mais de 150 anos depois, uma hipótese de Charles Darwin foi confirmada. Cientistas concluíram que uma planta com flor das zonas montanhosas da China pertence a uma nova linhagem de plantas carnívoras.
Charles Darwin tinha razão. Esta planta carnívora descoberta na China confirma teoria com 150 anos

Dez universidades espanholas unem-se para criar rede de excelência em Inteligência Artificial responsável

Dez universidades de Espanha lançaram a ConfIA, uma rede interuniversitária dedicada à investigação em Inteligência Artificial (IA) confiável e responsável. A iniciativa pretende captar financiamento, atrair talento e desenvolver tecnologia alinhada com os valores europeus.
Dez universidades espanholas unem-se para criar rede de excelência em Inteligência Artificial responsável

Preço do petróleo afunda com perspetiva de reabertura do estreito de Ormuz

O barril de Brent caiu após os EUA revelarem otimismo num acordo rápido, que poderá ser alcançado até quarta-feira. Apesar de Teerão negar conversações diretas com Washington e manter o diálogo apenas com Omã, o mercado reagiu em baixa à possível normalização
Preço do petróleo afunda com perspetiva de reabertura do estreito de Ormuz

Mais vistos

Destaques