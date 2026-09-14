Tratou durante 11 anos um cancro que nunca teve: "Disseram-me vezes sem conta que sem quimioterapia morreria"

Becky Jones tinha 21 anos quando lhe disseram que sofria de um tumor cerebral terminal e que lhe restavam poucos meses de vida. Mais de uma década depois, descobriu que o diagnóstico estava errado.

Durante 11 anos, Becky Jones submeteu-se a quimioterapia para tratar um cancro no cérebro que, afinal, nunca teve. A britânica, hoje com 34 anos e mãe de dois filhos, descobriu em 2025 que sofria de uma inflamação cerebral que poderia ter sido tratada com esteroides.

O caso, revelado pela BBC, remonta a 2012, quando Becky começou a sofrer de fortes enxaquecas e procurou ajuda médica. Foi submetida a uma biópsia cerebral e, segundo Fiona Tinsley, advogada que a representa, o oncologista Ian Brown, do University Hospital, em Coventry, diagnosticou-lhe um glioblastoma de grau quatro, uma das formas mais agressivas de cancro cerebral, antes mesmo de serem conhecidos os resultados da biópsia.

"Disseram-me vezes sem conta que sem a quimioterapia morreria", contou Becky à BBC.

A jovem começou então a tomar temozolomida (TMZ) e, segundo relata, foi informada de que teria de continuar o tratamento durante toda a vida. As orientações clínicas referidas pela BBC recomendam seis ciclos ao longo de seis meses.

"Ele basicamente arruinou a minha vida"

Durante mais de uma década, a quimioterapia condicionou praticamente todos os aspetos da vida de Becky. "Eram náuseas constantes, dores de estômago, úlceras na boca, cansaço diário. Era horrível", recordou.

O receio de infeções levou-a a evitar encontros sociais e reuniões familiares, a sua carta de condução foi inicialmente retirada e depois sujeita a restrições e os planos profissionais ficaram comprometidos. Foi ainda informada de que não poderia engravidar, embora mais tarde tenha tido dois filhos.

"Nunca tive um tumor cerebral. Fui mal diagnosticada e passei por todo este tratamento durante a maior parte da minha vida adulta, sem qualquer razão", afirmou. "Ele basicamente arruinou a minha vida."

Em 2024, Becky recebeu inesperadamente uma chamada a informar que a quimioterapia seria interrompida. Só em maio de 2025, depois de uma análise independente realizada por neurocirurgiões e radiologistas a pedido dos seus advogados, soube que nunca tinha tido cancro.

O diagnóstico correto era uma desmielinização tumefativa, uma inflamação cerebral habitualmente tratada por neurologistas com esteroides.

Mais de 40 doentes avançam para tribunal

Becky Jones é uma das mais de 40 pessoas que estão a avançar judicialmente contra o University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust devido a tratamentos oncológicos prolongados ou desnecessários.

Uma análise preliminar do Royal College of Physicians a 20 casos considerou 15 "globalmente insatisfatórios" e concluiu que alguns doentes receberam durante anos o medicamento TMZ com "pouca ou nenhuma evidência de benefício".

O relatório considerou ainda que as falhas constituíram uma "traição da confiança dos doentes" e questionou por que razão não foram levantadas dúvidas perante tratamentos de quimioterapia oral que chegaram a prolongar-se entre 10 e 15 anos.

Outros antigos doentes de Ian Brown relataram à BBC problemas de saúde graves depois de tratamentos prolongados. Uma mulher acredita ter ficado infértil e outra desenvolveu leucemia depois de receber 100 ciclos considerados desnecessários.

"Não se trata apenas do que ele fez, mas de como o deixaram agir sozinho durante tanto tempo", afirmou Becky. "É quase como se estivesse a gerir o seu próprio espetáculo e não houvesse ninguém a controlar o que fazia."

O hospital afirmou que todos os doentes afetados foram avaliados por médicos seniores e que foram implementadas medidas para garantir "uma supervisão mais robusta da prescrição e utilização de TMZ". Acrescentou ainda que irá analisar o relatório completo do Royal College of Physicians quando este for publicado.

A BBC tentou contactar por várias vezes Ian Brown, entretanto reformado.