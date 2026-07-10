"Tragédia sem precedentes": Incêndio devastador em Espanha faz pelo menos 11 mortos e obriga à evacuação de várias localidades

As primeiras investigações apontam para que o incêndio tenha sido provocado pela queda de um cabo de energia elétrica sobre a estrada N-340.

Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência de um incêndio florestal em Los Gallardos, Almería, no sul de Espanha.

As chamas deflagraram na noite desta quinta-feira e, de acordo com a imprensa local, o fogo continua ativo. No terreno estão mais de 180 operacionais.

As primeiras investigações apontam para que o incêndio tenha sido provocado pela queda de um cabo de energia elétrica sobre a estrada N-340. As localidades de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, Pinar de Bédar foram evacuadas, bem como um complexo turístico.

Este foi já considerado pelo Ministro da Presidência, Saúde e Emergências, Antonio Sanz, “o incêndio mais devastador até à data” naquela região, numa “tragédia sem precedentes”.

“A situação do incêndio é complexa. Trata-se de um incêndio numa zona com muitos desfiladeiros, onde não foi possível fazer entrar maquinaria e onde não há zonas de acesso. A topografia é péssima”, relatou, citado pela agência espanhola Efe, acrescentando: “A atualização do perímetro do incêndio aponta para cerca de 3.150 hectares queimados. Durante a gestão deste incêndio, contámos com um grande número de profissionais: 464 bombeiros com 124 meios terrestres”.

Também o presidente do governo, Pedro Sánchez, já reagiu à tragédia, expressando “profunda tristeza e consternação” pelas vítimas e desejando “rápida recuperação” aos feridos.