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"Tragédia sem precedentes": Incêndio devastador em Espanha faz pelo menos 11 mortos e obriga à evacuação de várias localidades

As primeiras investigações apontam para que o incêndio tenha sido provocado pela queda de um cabo de energia elétrica sobre a estrada N-340.
Redação
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"Tragédia sem precedentes": Incêndio devastador em Espanha faz pelo menos 11 mortos e obriga à evacuação de várias localidades
Miguel Silva

Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência

Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência de um incêndio florestal em Los Gallardos, Almería, no sul de Espanha. 

As chamas deflagraram na noite desta quinta-feira e, de acordo com a imprensa local, o fogo continua ativo. No terreno estão mais de 180 operacionais. 

As primeiras investigações apontam para que o incêndio tenha sido provocado pela queda de um cabo de energia elétrica sobre a estrada N-340. As localidades de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, Pinar de Bédar foram evacuadas, bem como um complexo turístico.

Este foi já considerado pelo Ministro da Presidência, Saúde e Emergências, Antonio Sanz, “o incêndio mais devastador até à data” naquela região, numa “tragédia sem precedentes”.

“A situação do incêndio é complexa. Trata-se de um incêndio numa zona com muitos desfiladeiros, onde não foi possível fazer entrar maquinaria e onde não há zonas de acesso. A topografia é péssima”, relatou, citado pela agência espanhola Efe, acrescentando:  “A atualização do perímetro do incêndio aponta para cerca de 3.150 hectares queimados. Durante a gestão deste incêndio, contámos com um grande número de profissionais: 464 bombeiros com 124 meios terrestres”.

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Também o presidente do governo, Pedro Sánchez, já reagiu à tragédia, expressando “profunda tristeza e consternação” pelas vítimas e desejando “rápida recuperação” aos feridos.

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