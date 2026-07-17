Tragédia no Uganda: autocarro escolar capota e provoca a morte de pelo menos 20 crianças

O Uganda voltou a ser palco de uma tragédia rodoviária. Morreram 20 crianças depois de um autocarro escolar se envolver num grave acidente no leste do país.

O acidente ocorreu quando o autocarro, que regressava de uma visita de estudo às cataratas de Sipi e transportava vários alunos, saiu da estrada e acabou por capotar. O impacto foi suficientemente violento para provocar um elevado número de vítimas mortais, a maioria crianças, mas também um adulto.

"O motorista parece ter perdido o controlo do veículo, que saiu da estrada, colidiu com uma pedra grande e capotou", escreveu a polícia ugandesa na rede social X, citada pela Lusa.

Há ainda vários feridos, entre eles três adultos.