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Tragédia no Uganda: autocarro escolar capota e provoca a morte de pelo menos 20 crianças

Há ainda vários feridos.
Redação
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Tragédia no Uganda: autocarro escolar capota e provoca a morte de pelo menos 20 crianças
Dreamstime

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O Uganda voltou a ser palco de uma tragédia rodoviária. Morreram 20 crianças depois de um autocarro escolar se envolver num grave acidente no leste do país.

O acidente ocorreu quando o autocarro, que regressava de uma visita de estudo às cataratas de Sipi e transportava vários alunos, saiu da estrada e acabou por capotar. O impacto foi suficientemente violento para provocar um elevado número de vítimas mortais, a maioria crianças, mas também um adulto.

"O motorista parece ter perdido o controlo do veículo, que saiu da estrada, colidiu com uma pedra grande e capotou", escreveu a polícia ugandesa na rede social X, citada pela Lusa.

Há ainda vários feridos, entre eles três adultos.

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