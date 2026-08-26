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Tragédia no Paquistão: Incêndio em hospital de Islamabad mata 14 recém-nascidos

O fogo deflagrou na maternidade do hospital público PIMS após a explosão do compressor de um ar condicionado. Apenas um bebé foi resgatado com vida e o primeiro-ministro Shehbaz Sharif já ordenou uma investigação imediata a esta perda irreparável
SOL/Lusa
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Tragédia no Paquistão: Incêndio em hospital de Islamabad mata 14 recém-nascidos

Adolescente de 17 anos atropela casal de mota: os dois morreram dias depois do acidente. Jovem estava embriagado

Um incêndio que deflagrou na manhã desta quarta-feira num hospital público em Islamabad, capital do Paquistão, matou 14 recém-nascidos, informaram as autoridades locais.

"Um incêndio deflagrou no terceiro andar da ala de Saúde Materno-Infantil do Hospital do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas" (PIMS, na sigla em inglês), refere um comunicado divulgado pela autarquia de Islamabad.

O comissário encarregue da administração da capital, Sohail Ashraf, escreveu na rede social X que as equipas de resgate, a polícia e ele próprio "foram imediatamente ao local e controlaram o incêndio".

Ashraf acrescentou que a chamada de emergência foi feita pouco antes das 07:00 (03:00 em Lisboa).

As autoridades de socorro disseram que o incêndio aparentemente começou após a explosão do compressor de uma unidade de ar condicionado dentro da maternidade, que faz parte da ala de ginecologia do hospital.

A porta-voz do PIMS, Aneeza Jalil, disse ao jornal paquistanês Dawn que havia 15 recém-nascidos na sala, mas que "pelo menos um bebé foi salvo por um médico".

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O primeiro-ministro Shehbaz Sharif manifestou pesar pela morte dos 14 recém-nascidos e ordenou uma investigação imediata. "Uma tragédia que envolva crianças é uma perda irreparável", disse Sharif.

Devido às frágeis leis de segurança e códigos de construção e à sua aplicação negligente, os incêndios em grandes edifícios são frequentes no Paquistão.

Em janeiro, pelo menos 67 pessoas morreram num incêndio num dos centros comerciais mais movimentados da cidade portuária de Karachi, no sul do Paquistão.

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