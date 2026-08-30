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Tragédia no Nepal: sobe para 768 mortos e mais de 3.000 desaparecidos, entre eles três portugueses

Cinco dias depois das enxurradas, as autoridades continuam a atualizar o balanço da tragédia. Há já 768 mortos e mais de 3.000 desaparecidos no Nepal e no Tibete, incluindo três portugueses.
SOL/Lusa
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 As autoridades nepalesas e chinesas elevaram hoje o total de mortos causados pela enxurrada de quarta-feira para 768, enquanto mais de três mil pessoas continuam desaparecidas, entre elas três portugueses.

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal confirmou hoje a existência de, pelo menos, 752 mortos e de 2.502 desaparecidos, enquanto a China confirmou, do seu lado, para 16 o número de mortos e 564 o de desaparecidos.

Segundo as autoridades nepalesas, há pelo menos 239 feridos, tendo conseguido resgatar 8.730 pessoas, numa altura em que, ao quinto dia das operações de resgate, estão envolvidos mais de 19.800 operacionais do exército e forças policiais.

Nas centrais hidroelétricas, em concreto, crê-se que estejam presos perto de mil trabalhadores.

Desde a ocorrência da catástrofe naquela zona dos Himalaias, os balanços têm sido atualizados várias vezes por dia, por vezes no espaço de poucas horas, dadas as dificuldades das operações e das comunicações.

A saturação das morgues e a rápida deterioração dos cadáveres recuperados nos rios obrigaram as autoridades locais a iniciar a recolha maciça de amostras de ADN antes de enterrar corpos não identificados ou irreconhecíveis em zonas florestais comunitárias.

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O Governo solicitou assistência internacional em matéria forense e de conservação de cadáveres, bem como o envio de equipas técnicas para tentar resgatar centenas de trabalhadores que se teme estarem presos em túneis inundados das centrais hidroelétricas.

Cerca de 3.000 pessoas continuam desaparecidas nos dois países, das quais 2.426 apenas do lado nepalês.

A China incluiu 260 estrangeiros na lista de cerca de 500 desaparecidos no Tibete, mas sem precisar as nacionalidades, embora tenha dito que tem contactado as embaixadas em Pequim dos países em causa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa tinha referenciado seis portugueses desaparecidos no Nepal, mas três foram, entretanto, encontrados com vida.

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