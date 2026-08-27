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Tragédia no Nepal já fez 353 mortos: equipas de resgate procuram mais de 1.300 desaparecidos

Há dois portugueses entre os desaparecidos.
SOL/Lusa
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O porta-voz central da polícia do Nepal, Abi Narayan Kafle, disse à agência norte-americana AP que foram resgatados 353 corpos de vítimas da enxurrada.

O anterior balanço provisório era de 292 mortos, incluindo três do lado da China.

As equipas de resgate continuavam hoje a procurar mais de 1.300 desaparecidos após a catástrofe, incluindo centenas de estrangeiros, entre os quais dois portugueses, e peregrinos (ver fotogaleria).

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