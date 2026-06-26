Tragédia na Venezuela: número de vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes sobe para nove

Portugal e outros sete países da União Europeia preparam-se para enviar equipas de busca e salvamento para o terreno.

Subiu para nove o número de portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais nos dois sismos que atingiram a Venezuela na passada quarta-feira. A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

O balanço mais recente informa de 235 mortes e 4.300 feridos, mas estima-se que haja ainda mais de 50 mil desaparecidos.

Portugal e outros sete países da União Europeia preparam-se para enviar equipas de busca e salvamento para o terreno.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter atingiram a Venezuela ao final da tarde de quarta-feira (por volta das 23h00 em Lisboa). Vários edifícios ruíram, com a região de La Guaira como a mais afetada. A presidente interina Delcy Rodríguez descreveu-a como uma "zona de desastre".