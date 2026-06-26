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Tragédia na Venezuela: número de vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes sobe para 28

O balanço mais recente conta com 920 mortes devido aos sismos sentidos no país sul americano.
Redação
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Sobe para 28 o número de portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais nos dois sismos que atingiram a Venezuela na passada quarta-feira. A informação foi avançada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, de acordo com a CNN Portugal.

O balanço mais recente informa de 920 mortes e milhares de feridos.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter atingiram a Venezuela ao final da tarde de quarta-feira (por volta das 23h00 em Lisboa). Vários edifícios ruíram, com a região de La Guaira como a mais afetada.

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