Tragédia na Venezuela: número de vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes sobe para 28

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Sobe para 28 o número de portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais nos dois sismos que atingiram a Venezuela na passada quarta-feira. A informação foi avançada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, de acordo com a CNN Portugal.
O balanço mais recente informa de 920 mortes e milhares de feridos.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter atingiram a Venezuela ao final da tarde de quarta-feira (por volta das 23h00 em Lisboa). Vários edifícios ruíram, com a região de La Guaira como a mais afetada.