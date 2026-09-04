Tragédia na Suíça: português de 53 anos morre esmagado por grua

Um trabalhador português de 53 anos morreu num acidente de trabalho na Suíça. O homem preparava-se para instalar uma grua num camião quando o equipamento caiu e o deixou preso. O Ministério Público suíço já abriu inquérito.

Um trabalhador português, de 53 anos, morreu esta quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho em Le Châble, na Suíça.

O homem, motorista de veículos pesados, encontrava-se nas instalações da empresa onde trabalhava e preparava-se para instalar uma grua na parte traseira de um camião quando ocorreu o acidente.

Por razões que ainda não foram esclarecidas, o equipamento tombou e caiu sobre o trabalhador, que ficou preso entre a grua e um contentor, segundo o jornal suíço 20 Minuten.

Colegas tentaram socorrer o trabalhador

O acidente aconteceu por volta das 17h00 locais.

Após a queda da grua, colegas que se encontravam nas instalações prestaram os primeiros socorros ao homem enquanto aguardavam a chegada dos meios de emergência.

Apesar das tentativas de assistência, o trabalhador não resistiu aos ferimentos. O óbito acabou por ser declarado no local.

A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades suíças.

Ministério Público abriu investigação

As circunstâncias exatas do acidente permanecem por esclarecer.

O Ministério Público do cantão do Valais abriu um inquérito para determinar o que provocou a queda da grua e perceber em que circunstâncias ocorreu o acidente de trabalho.

As autoridades estão agora a recolher informação e a analisar as condições em que o equipamento estava a ser instalado.

A investigação prossegue.