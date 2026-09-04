sexta-feira, 04 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Tragédia na Suíça: português de 53 anos morre esmagado por grua

Um trabalhador português de 53 anos morreu num acidente de trabalho na Suíça. O homem preparava-se para instalar uma grua num camião quando o equipamento caiu e o deixou preso. O Ministério Público suíço já abriu inquérito.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Tragédia na Suíça: português de 53 anos morre esmagado por grua

A carrinha de João Neves escondia uma surpresa. O gesto que está a conquistar os fãs

Um trabalhador português, de 53 anos, morreu esta quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho em Le Châble, na Suíça.

O homem, motorista de veículos pesados, encontrava-se nas instalações da empresa onde trabalhava e preparava-se para instalar uma grua na parte traseira de um camião quando ocorreu o acidente.

Por razões que ainda não foram esclarecidas, o equipamento tombou e caiu sobre o trabalhador, que ficou preso entre a grua e um contentor, segundo o jornal suíço 20 Minuten.

Colegas tentaram socorrer o trabalhador

O acidente aconteceu por volta das 17h00 locais.

Após a queda da grua, colegas que se encontravam nas instalações prestaram os primeiros socorros ao homem enquanto aguardavam a chegada dos meios de emergência.

Apesar das tentativas de assistência, o trabalhador não resistiu aos ferimentos. O óbito acabou por ser declarado no local.

A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades suíças.

Ministério Público abriu investigação

As circunstâncias exatas do acidente permanecem por esclarecer.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério Público do cantão do Valais abriu um inquérito para determinar o que provocou a queda da grua e perceber em que circunstâncias ocorreu o acidente de trabalho.

As autoridades estão agora a recolher informação e a analisar as condições em que o equipamento estava a ser instalado.

A investigação prossegue.

Temas

Acidente de trabalho
Trabalhador português
Grua
Suiça
Camião

Leia também

Tragédia na Suíça: português de 53 anos morre esmagado por grua

Um trabalhador português de 53 anos morreu num acidente de trabalho na Suíça. O homem preparava-se para instalar uma grua num camião quando o equipamento caiu e o deixou preso. O Ministério Público suíço já abriu inquérito.
Tragédia na Suíça: português de 53 anos morre esmagado por grua

Híbridos plug-in emitem até cinco vezes mais CO2 na estrada do que nos testes

Um estudo da ONG ambientalista ICCT revela que as emissões reais de CO2 dos veículos híbridos plug-in foram 4,6 vezes superiores aos valores oficiais em 2023. A organização explica que estes carros são carregados menos vezes e andam menos em modo elétrico do que o previsto pela União Europeia
Híbridos plug-in emitem até cinco vezes mais CO2 na estrada do que nos testes

Casa Branca lança videojogos sobre deportações e construção do muro na fronteira

A presidência de Donald Trump disponibilizou no seu site oficial jogos online baseados em clássicos como o Snake e o Tetris, focados na detenção de migrantes no Rio Grande e na construção do muro com o México. A iniciativa, descrita pela Casa Branca como uma promoção da cultura "vencedora", gerou forte indignação entre as ONG de direitos humanos.
Casa Branca lança videojogos sobre deportações e construção do muro na fronteira

Mais vistos

Destaques