Tragédia na Suíça: português de 53 anos morre esmagado por grua

Um trabalhador português, de 53 anos, morreu esta quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho em Le Châble, na Suíça.
O homem, motorista de veículos pesados, encontrava-se nas instalações da empresa onde trabalhava e preparava-se para instalar uma grua na parte traseira de um camião quando ocorreu o acidente.
Por razões que ainda não foram esclarecidas, o equipamento tombou e caiu sobre o trabalhador, que ficou preso entre a grua e um contentor, segundo o jornal suíço 20 Minuten.
Colegas tentaram socorrer o trabalhador
O acidente aconteceu por volta das 17h00 locais.
Após a queda da grua, colegas que se encontravam nas instalações prestaram os primeiros socorros ao homem enquanto aguardavam a chegada dos meios de emergência.
Apesar das tentativas de assistência, o trabalhador não resistiu aos ferimentos. O óbito acabou por ser declarado no local.
A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades suíças.
Ministério Público abriu investigação
As circunstâncias exatas do acidente permanecem por esclarecer.
O Ministério Público do cantão do Valais abriu um inquérito para determinar o que provocou a queda da grua e perceber em que circunstâncias ocorreu o acidente de trabalho.
As autoridades estão agora a recolher informação e a analisar as condições em que o equipamento estava a ser instalado.
A investigação prossegue.