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Tragédia em Itália: menina de 11 anos morre após ficar presa pelo cabelo no ralo da piscina

A criança ficou submersa depois de o cabelo ter sido sugado pelo sistema de aspiração da piscina. Apesar de ter sido resgatada e transportada em estado crítico para o hospital, acabou por não resistir.
Redação
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Tragédia em Itália: menina de 11 anos morre após ficar presa pelo cabelo no ralo da piscina

Caso Luís Neves. Madeiras do Estado em mesa e bancos do monte alentejano do ministro

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O que era para ser um dia de férias terminou em tragédia para uma família italiana. Uma menina de 11 anos morreu, esta quarta-feira, depois de sofrer um acidente numa piscina de um complexo turístico em Sestri Levante, na região da Ligúria, no norte de Itália.

A criança, identificada pela agência de notícias ANSA como Alice, encontrava-se de férias com a mãe, os dois irmãos e os avós quando ocorreu o acidente. Segundo a reconstrução feita pelas autoridades, a menina estava a brincar numa piscina infantil de pouca profundidade quando o cabelo ficou preso na grelha do sistema de aspiração, impedindo-a de regressar à superfície.

Proprietário do espaço mergulhou e cortou-lhe o cabelo

Foi uma outra criança que deu o alerta para o sucedido. De seguida, o proprietário do estabelecimento apercebeu-se rapidamente de que algo estava errado e tentou retirar a menina da água.

Para a conseguir libertar, foi necessário cortar-lhe parte do cabelo, enquanto eram acionados os meios de emergência. Após ser retirada da piscina, Alice estava inconsciente.

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O tempo que esteve submersa causou danos graves

As equipas de socoro realizaram manobras de reanimação durante cerca de 45 minutos. Depois de ser assistida no local, Alice foi transportada para o Hospital Pediátrico Gaslini, em Génova, de helicóptero em estado considerado muito grave.

A menina terá permanecido nos cuidados intensivos, mas apesar dos esforços médicos, a direção clínica confirmou a morte da criança na madrugada desta sexta-feira. A família autorizou posteriormente a doação dos órgãos.

Investigação procura apurar responsabilidades

A Procuradoria de Génova abriu um inquérito por suspeita de homicídio por negligência, procurando determinar se a piscina cumpria todas as normas de segurança exigidas.

Entre os aspetos que estão a ser analisados encontram-se o funcionamento do sistema de aspiração, a existência de dispositivos de proteção na grelha e as regras em vigor no complexo balnear, incluindo a eventual obrigatoriedade do uso de touca.

Segurança nas piscinas está centro do debate em Itália

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A morte de Alice voltou a colocar a segurança nas piscinas no centro do debate em Itália.

Segundo o ministro da Proteção Civil e das Políticas Marítimas, Nello Musumeci, esta é a quinta morte de um menor em piscinas italianas nos últimos três meses, uma sucessão de acidentes que levou o Governo a acelerar um projeto de lei destinado a reforçar as regras de segurança em piscinas públicas e privadas.

Musumeci defende a necessidade de medidas mais rigorosas para prevenir novas tragédias, apelando igualmente aos pais para que nunca deixem crianças sem vigilância na água, mesmo quando as piscinas são pouco profundas.

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