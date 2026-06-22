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Tragédia em França: duas crianças morrem dentro de carro durante vaga de calor extremo

Meninos de dois e quatro anos foram encontrados sem vida no interior de uma viatura estacionada no sul de França. As autoridades admitem que as altas temperaturas poderão estar na origem da morte, mas a investigação continua em curso.
Redação
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Tragédia em França: duas crianças morrem dentro de carro durante vaga de calor extremo
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Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

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Duas crianças, de dois e quatro anos, foram encontradas mortas esta segunda-feira dentro de um carro estacionado em Carpentras, no sul de França, numa altura em que o país enfrenta uma vaga de calor com temperaturas excecionalmente elevadas.

Segundo o Ministério Público francês, os bombeiros encontraram as duas crianças em paragem cardíaca no interior da viatura. A procuradora de Carpentras, Hélène Mourges, explicou à AFP que "as causas das mortes ainda não foram determinadas, mas a teoria da onda de calor é a mais provável".

A mãe das crianças, de 33 anos, foi detida pelas autoridades e ficou sob custódia, estando previsto que fosse ouvida no âmbito da investigação. As autoridades ainda procuram esclarecer as circunstâncias exatas das duas mortes.

Temperaturas extremas colocam França em alerta

O caso aconteceu num momento de forte subida das temperaturas em França, onde dezenas de departamentos foram colocados em alerta devido ao calor intenso.

De acordo com o instituto meteorológico francês Météo-France, esta vaga de calor apresenta uma intensidade considerada excecional e surge depois de um primeiro episódio de temperaturas elevadas registado em maio.

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As autoridades recordam o impacto da vaga de calor de agosto de 2003, uma das mais graves da história recente do país, que esteve associada a milhares de mortes.

Perigo dos carros ao sol durante o verão

As autoridades de saúde alertam regularmente para os riscos de deixar crianças dentro de veículos, mesmo durante períodos curtos. No interior de um carro estacionado, a temperatura pode subir rapidamente, criando um ambiente perigoso devido à falta de ventilação.

A Organização Mundial da Saúde destaca que crianças pequenas estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo, devido à menor capacidade do organismo para regular a temperatura corporal.

A investigação ao caso de Carpentras deverá determinar todos os detalhes da tragédia, enquanto França continua sob aviso devido às condições meteorológicas adversas.

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