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Trabalhadora de 22 anos morre após ficar presa numa máquina de lavandaria em Espanha

Os serviços de emergência destacam a difícil posição do corpo da vítima, que dificultou o resgate por parte dos bombeiros.
Redação
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Trabalhadora de 22 anos morre após ficar presa numa máquina de lavandaria em Espanha
Dreamstime

Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado no sentido Setúbal-Lisboa

Uma mulher de 22 anos morreu este sábado após ficar presa numa máquina de uma lavandaria na cidade de Yeles, em Toledo, Espanha. 

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, tudo aconteceu por volta das 07h25 locais (06h25 em Lisboa).

O óbito foi declarado no local. Os serviços de emergência destacam a difícil posição do corpo da vítima, que dificultou o resgate por parte dos bombeiros.

Em comunicado, a UGT Castilla-La Mancha, sindicato espanhol, lamentou a morte da jovem, sublinhando que é uma tragédia que “volta o foco para o grave problema dos acidentes ocupacionais”. Exigem ainda que “as causas deste trágico acidente sejam investigadas e esclarecidas”.

Temas

Espanha
Lavandaria
Acidente laboral
Morte
Sindicato

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