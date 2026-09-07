Torre Eiffel atrasa abertura após protesto de trabalhadores contra ordem para “esconder” funcionárias

A abertura da Torre Eiffel foi esta segunda-feira atrasada devido a uma mobilização dos trabalhadores, depois de uma visita privada de uma organização hindu ter provocado polémica. Os funcionários denunciam que mulheres foram mandadas retirar de determinadas zonas ou substituídas por homens durante a visita

A abertura da Torre Eiffel foi atrasada esta segunda-feira devido a uma mobilização dos trabalhadores, descontentes com uma visita privada realizada no sábado por uma organização religiosa hindu, durante a qual terão sido dadas instruções para retirar funcionárias de determinadas zonas do monumento.

Os trabalhadores realizaram uma assembleia-geral esta segunda-feira, o que levou ao atraso da abertura da Torre Eiffel. Num comunicado enviado ao jornal francês Le Parisien, os trabalhadores afirmaram que, durante a visita de uma delegação de cerca de uma centena de pessoas, foram dadas instruções às funcionárias da Torre Eiffel e às trabalhadoras de empresas subcontratadas para que se tornassem “invisíveis”.

Segundo os trabalhadores, algumas funcionárias receberam ordens para abandonar os respetivos postos e permanecer em salas afastadas durante a visita.

Nalguns locais terão sido substituídas por homens. As restantes mulheres terão sido instruídas a não atravessar ou permanecer em determinadas zonas enquanto a delegação estivesse no monumento.

Os funcionários consideram que estas instruções são discriminatórias e sexistas e alegam que violam a legislação francesa.

A visita em causa foi organizada pela BAPS, uma organização religiosa hindu conhecida pela sua estrutura internacional e que é descrita pelos trabalhadores como tendo uma orientação muito conservadora.

Políticos franceses exigem explicações

A empresa responsável pela gestão da Torre Eiffel, a Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), não tinha, até à tarde desta segunda-feira, comentado publicamente a polémica.

Entretanto, vários responsáveis políticos franceses manifestaram indignação perante as alegadas instruções dadas às trabalhadoras.

Valérie Pécresse, presidente da região de Île-de-France, onde se situa Paris, afirmou na rede social X ter informado pessoalmente representantes da BAPS em França de que práticas deste tipo são contrárias às leis da República.

A responsável disse ainda estar “chocada” com a situação.

Também o antigo primeiro-ministro francês Michel Barnier, atualmente deputado por Paris, classificou as medidas como “inaceitáveis” e afirmou ter pedido explicações à SETE.

“Não se escondem as mulheres”, diz Michel Barnier

Barnier defendeu que os princípios da República Francesa devem prevalecer sobre eventuais costumes religiosos ou culturais.

“Em França, não são os costumes vindos de outros lugares que ditam às mulheres como devem vestir-se ou comportar-se no espaço público”, afirmou.

“Não se escondem as mulheres. Não se fazem desaparecer. Respeitam-se e defende-se a sua liberdade”, acrescentou o antigo primeiro-ministro.

A polémica levou os trabalhadores a contestarem a forma como a visita privada foi organizada e a exigirem esclarecimentos sobre as orientações transmitidas às funcionárias da Torre Eiffel e das empresas que prestam serviços no monumento.