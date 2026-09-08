Tribunal dá razão à Ikea em disputa com partido de extrema-direita belga por uso da marca em plano de imigração

Ikea venceu disputa com o partido belga Vlaams Belang, que usou a marca e imagens semelhantes às instruções de montagem num plano de asilo e imigração. O tribunal considerou que o uso pode prejudicar a reputação da empresa

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) deu esta terça-feira razão à Ikea numa disputa relacionada com a utilização da marca pela associação ligada ao partido de extrema-direita belga Vlaams Belang para promover um plano de reforma das políticas de asilo e imigração.

O partido apresentou o projeto sob a designação "Plano Ikea: a imigração pode ser realmente diferente", recorrendo também a elementos visuais semelhantes aos utilizados nas instruções de montagem dos móveis da empresa sueca.

Segundo o TJUE, o uso das marcas Ikea, nas circunstâncias deste caso, pode provocar um prejuízo significativo para a reputação e os interesses da empresa, apesar de a associação ter invocado a liberdade de expressão e a paródia política para justificar a utilização da marca.

Disputa chegou aos tribunais

O caso começou depois de o Vlaams Belang apresentar publicamente o seu plano para alterar a política de asilo e imigração na Bélgica.

A conferência de imprensa foi transmitida nas redes sociais e incluiu ilustrações que incorporavam elementos associados às marcas Ikea, bem como personagens semelhantes às que aparecem nas instruções de montagem dos produtos da empresa.

A Ikea avançou então com uma ação nos tribunais belgas por violação dos seus direitos de marca contra a Vrijheidsfonds VZW, associação sem fins lucrativos que produziu o material em nome do partido.

A associação reconheceu que utilizou as marcas sem autorização, mas defendeu que a utilização tinha como objetivo reforçar uma mensagem política e estava abrangida pela liberdade de expressão.

O processo levantou, assim, uma questão jurídica sobre o equilíbrio entre dois direitos fundamentais: por um lado, a proteção da propriedade intelectual e das marcas comerciais e, por outro, a liberdade de expressão, incluindo a expressão política e a paródia.

TJUE considera que utilização pode prejudicar a Ikea

O tribunal europeu foi chamado a esclarecer pelo juiz belga se a utilização de uma marca sem autorização pode ser considerada legítima quando é feita no contexto de uma mensagem política.

Na decisão agora divulgada, o TJUE concluiu que, neste caso concreto, a utilização das marcas Ikea pode causar um prejuízo significativo à reputação e aos interesses do titular da marca.

A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia não encerra, contudo, o processo. Caberá agora ao tribunal belga responsável pelo caso aplicar os critérios definidos pelo TJUE e tomar a decisão final.

A questão central passa por determinar se existia uma "justa causa" que permitisse à associação utilizar a marca Ikea sem autorização, tendo em conta a liberdade de expressão invocada pela defesa.

A Vrijheidsfonds VZW é uma associação belga sem fins lucrativos que funciona como braço financeiro, logístico e jurídico do Vlaams Belang.