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Tiroteio na Alemanha faz pelo menos cinco mortos. Dois suspeitos foram detidos

O tiroteio terá acontecido num centro de acolhimento para menores no centro da cidade.
Redação
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Tiroteio na Alemanha faz pelo menos cinco mortos. Dois suspeitos foram detidos

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Um tiroteio na Alemanha provocou pelo menos cinco mortes esta segunda-feira. Tudo aconteceu na cidade de Stade, no norte do país.

De acordo com a Sky News, dois suspeitos foram de imediato detidos.

O tiroteio terá acontecido num centro de acolhimento para menores no centro da cidade.

As motivações do crime estão ainda por apurar, mas as autoridades garantem não haver perigo iminente para a restante população.

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