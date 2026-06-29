Tiroteio na Alemanha faz pelo menos cinco mortos. Dois suspeitos foram detidos

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Um tiroteio na Alemanha provocou pelo menos cinco mortes esta segunda-feira. Tudo aconteceu na cidade de Stade, no norte do país.
De acordo com a Sky News, dois suspeitos foram de imediato detidos.
O tiroteio terá acontecido num centro de acolhimento para menores no centro da cidade.
As motivações do crime estão ainda por apurar, mas as autoridades garantem não haver perigo iminente para a restante população.