domingo, 12 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Tiroteio em festival no Canadá faz dois mortos e vários feridos. Milhares fugiram em pânico

Um tiroteio durante o festival Salsa on St. Clair, em Toronto, provocou a morte de duas pessoas e deixou pelo menos cinco feridos. As autoridades afastam a hipótese de um atirador ativo e apontam para uma troca de tiros entre vários suspeitos
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Tiroteio em festival no Canadá faz dois mortos e vários feridos. Milhares fugiram em pânico

Autocarro com 15 crianças intercetado pela GNR a caminho da praia. Condutor não tinha Carta de Qualificação de Motorista

Duas pessoas morreram e pelo menos cinco ficaram feridas na sequência de um tiroteio ocorrido na noite de sábado durante o festival Salsa on St. Clair, em Toronto, no Canadá, onde se encontravam cerca de 13 mil pessoas.

Os disparos foram registados pouco depois das 20h00 (hora local), junto ao cruzamento da St. Clair Avenue West com a Arlington Avenue, desencadeando momentos de pânico entre os milhares de participantes de uma das maiores celebrações da cultura latina no país.

Numa fase inicial, a Polícia de Toronto emitiu um alerta para um alegado atirador ativo e pediu à população para evitar a zona. Horas mais tarde, esclareceu que essa hipótese foi descartada.

"O incidente resultou de uma troca de tiros entre indivíduos que tinham como alvo uns aos outros", explicou o vice-chefe da Polícia de Toronto, Frank Barredo, justificando que o primeiro alerta foi emitido quando ainda existia pouca informação sobre o que estava a acontecer.

Duas vítimas mortais e pelo menos cinco feridos

Segundo as autoridades, um homem morreu no local e uma segunda vítima acabou por não resistir aos ferimentos já no hospital.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pelo menos outras cinco pessoas sofreram ferimentos provocados por arma de fogo, embora a polícia admita que o número de vítimas possa ainda ser revisto à medida que a investigação avança.

No local foram recuperadas duas armas de fogo e os investigadores estão a trabalhar em três cenas de crime distintas.

Até ao momento, não foram efetuadas detenções e as autoridades ainda não divulgaram quantos suspeitos poderão estar envolvidos.

Investigação é considerada "complexa"

Frank Barredo classificou a investigação como particularmente complexa, devido ao elevado número de pessoas presentes no festival no momento dos disparos.

"Estamos a analisar um grande volume de vídeos, testemunhos e outras provas. É uma investigação complexa devido ao enorme número de pessoas envolvidas", afirmou.

Testemunhas relataram que centenas de pessoas correram em pânico para fugir aos tiros e que algumas chegaram a cair e a atropelar-se durante a debandada.

A jornalista Joanna Lavoie, da estação canadiana CP24, que se encontrava no festival, descreveu momentos de terror.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"O ambiente mudou instantaneamente. Toda a gente entrou em choque e ficou tomada pelo medo. Estávamos aqui para nos divertirmos e nunca esperávamos que algo assim acontecesse", contou.

Líderes políticos condenam ataque

A presidente da Câmara de Toronto, Olivia Chow, afirmou estar "profundamente perturbada e revoltada" com a violência ocorrida durante um evento frequentado por famílias, crianças e idosos.

Também o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, manifestou-se "horrorizado" com o sucedido e deixou uma mensagem de solidariedade às famílias das vítimas.

"Os meus pensamentos estão com as famílias que perderam os seus entes queridos, com os feridos e com todos os afetados por este terrível acontecimento", escreveu nas redes sociais, garantindo total apoio às autoridades na identificação e captura dos responsáveis.

O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, classificou o ataque como um ato de "violência sem sentido" e defendeu que os autores sejam levados rapidamente à justiça.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia de Toronto mantém um forte dispositivo de segurança na zona e apelou à população para continuar a evitar a área enquanto prosseguem as investigações

Temas

Canadá
Tiroteio
Mortes
Festival
Toronto

Leia também

Incêndio em Almería está controlado e mil desalojados começam a regressar a casa após tragédia que fez 12 mortos

O incêndio florestal que devastou a zona de Los Gallardos, em Almería, no sul de Espanha, está controlado, anunciou este domingo o presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno. As autoridades autorizaram o regresso gradual de cerca de mil pessoas desalojadas, enquanto prosseguem as buscas por eventuais vítimas numa tragédia que provocou, pelo menos, 12 mortos
Incêndio em Almería está controlado e mil desalojados começam a regressar a casa após tragédia que fez 12 mortos

Bebé de 16 meses encontrada morta num hotel. Causa da morte continua por esclarecer

Uma bebé de 16 meses foi encontrada sem vida num quarto do Hotel Belnord, em Manhattan. A polícia não encontrou sinais visíveis de violência e aguarda os resultados da autópsia para determinar as causas da morte. Moradores dizem ter alertado para alegados problemas da mãe, mas essas informações não foram confirmadas pelas autoridades
Bebé de 16 meses encontrada morta num hotel. Causa da morte continua por esclarecer

Tiroteio em festival no Canadá faz dois mortos e vários feridos. Milhares fugiram em pânico

Um tiroteio durante o festival Salsa on St. Clair, em Toronto, provocou a morte de duas pessoas e deixou pelo menos cinco feridos. As autoridades afastam a hipótese de um atirador ativo e apontam para uma troca de tiros entre vários suspeitos
Tiroteio em festival no Canadá faz dois mortos e vários feridos. Milhares fugiram em pânico

Mais vistos

Destaques