Tiroteio em festival de comida em Seattle faz três mortos. Polícia detém um suspeito e procura outro

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas num tiroteio ocorrido durante o festival gastronómico Bite of Seattle, nos Estados Unidos. A polícia acredita que os disparos resultaram de um confronto entre dois suspeitos, tendo um deles sido detido, enquanto o outro continua em fuga.

Tiroteio aconteceu nas últimas horas do festival

Um tiroteio registado na noite de domingo durante o festival gastronómico Bite of Seattle, no estado de Washington, provocou a morte de três pessoas e deixou outras quatro feridas, confirmaram as autoridades norte-americanas.

Segundo a Polícia de Seattle, um suspeito foi detido pouco depois dos disparos, mas um segundo alegado atirador continua a ser procurado.

O subchefe da polícia, Tyrone Davis, explicou que a investigação aponta para um confronto entre os dois homens, que estariam a disparar um contra o outro, afastando, para já, a hipótese de existir uma ameaça ativa para a população.

"Ainda estamos a tentar perceber o que se passou", afirmou o responsável.

Vítimas incluem uma criança de dois anos

Duas vítimas morreram no local e uma terceira acabou por não resistir aos ferimentos já no hospital. Outras quatro pessoas permanecem internadas, todas em condição estável.

Entre os feridos está um menino de dois anos, revelou Grace Nuñez, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Seattle.

De acordo com o hospital que recebeu as vítimas, os ferimentos atingiram sobretudo braços, abdómen e pernas.

Caos e evacuação após os disparos

O tiroteio ocorreu por volta das 18h00 locais, nas últimas horas do Bite of Seattle, um dos maiores festivais gastronómicos da cidade.

Após os disparos, um forte dispositivo policial e equipas de emergência foram mobilizados para o Seattle Center, onde decorre o evento. A área foi evacuada, embora as autoridades ainda não tenham indicado o ponto exato onde ocorreu o ataque.

O governador do estado de Washington, Bob Ferguson, anunciou o envio de elementos da equipa SWAT da polícia estadual para apoiar as operações.

"As minhas orações estão com as famílias das vítimas e com as equipas de emergência, enquanto trabalham para garantir a segurança das pessoas", afirmou em comunicado.

Vendedores abandonaram bancas durante a fuga

O pânico instalou-se entre os milhares de participantes no festival. Muitos vendedores abandonaram as bancas e correram para as saídas, deixando para trás alimentos, tendas e equipamentos.

Roberto Ramirez, um dos comerciantes presentes no evento, contou que inicialmente pensou tratar-se de fogo de artifício.

Pouco depois, começou a ouvir pessoas a gritar "atirador", momento em que a multidão entrou em fuga.

Criado em 1982, o Bite of Seattle é um dos maiores festivais gastronómicos da região e costuma reunir cerca de 350 mil visitantes ao longo de três dias.