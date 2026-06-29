Tiroteio em fan zone do Mundial provocou uma vítima mortal e um ferido grave nos Estados Unidos

Um tiroteio ocorrido este domingo, num espaço que acolhe uma das fan zones do Mundial 2026 provocou a morte de uma pessoa e deixou outra em estado grave, em San José, no estado norte-americano da Califórnia.

Tudo aconteceu na Praça de São Pedro, uma conhecida zona de restauração e entretenimento que, durante o Campeonato do Mundo, recebe milhares de adeptos para acompanhar os jogos em ecrãs gigantes. No momento dos disparos, contudo, não estava a decorrer qualquer transmissão da competição.

Segundo a Polícia de San José, uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto a segunda foi transportada para um hospital com ferimentos considerados muito graves. As autoridades abriram uma investigação por homicídio e isolaram toda a área envolvente para recolha de provas.

Zona foi rapidamente encerrada

Após os disparos, vários bares e estabelecimentos comerciais encerraram por precaução, enquanto dezenas de agentes policiais e equipas de emergência foram mobilizados para o local.

Testemunhas relataram momentos de grande confusão, com pessoas a abandonarem rapidamente a praça após ouvirem os tiros. Um jornalista da Reuters presente no local descreveu uma forte presença policial e o transporte urgente de uma das vítimas numa maca, segundo a CNN Brasil.

Uma pessoa que fazia parte da equipa de segurança e quis manter o seu discurso sob anonimato, terá visto a pessoa ferida: "havia sangue ao redor do pescoço e da parte superior das costas."