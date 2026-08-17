Tiroteio em Espanha mata grávida de oito meses, a mãe e filha de 16 anos. Disputa entre famílias estará na origem

O tiroteio estará relacionado com uma disputa entre duas famílias ligadas ao tráfico de droga, que se prolonga desde setembro do ano passado.

Um tiroteio no bairro Rocío de Isla Cristina, em Espanha, provocou a morte de três pessoas: uma mulher grávida de oito meses, a mãe, de 62, e a filha, de 16 anos. Uma quarta pessoa ficou gravemente ferida.

Segundo a imprensa local, o tiroteio estará relacionado com uma disputa entre duas famílias ligadas ao tráfico de droga, que se prolonga desde setembro do ano passado. Na altura, um conflito entre os dois grupos terá resultado numa morte em Torrejón.

As três vítimas do tiroteio desta segunda-feira pertenciam à família do alegado autor desse crime.

Desde setembro, as duas famílias terão estado envolvidas em vários episódios de violência, incluindo outro tiroteio ocorrido também em Isla Cristina.