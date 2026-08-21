"Ti amo". Três anos depois da morte da filha de 7 anos, pai encontra mensagens que Isabela deixou escondidas

A descoberta aconteceu por acaso, poucos dias depois de o pai ter vivido um momento particularmente difícil devido às saudades da filha. A menina teria completado 11 anos esta quarta-feira.

Isabela faria 11 anos este mês caso fosse viva. Morreu aos 7 após cair de uma árvore na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Passados três anos, aconteceu aquilo a que o pai da menina chama de “ato de bondade de Deus”.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, segundo conta a Globo. Sérgio Fermino, pai de Isabela, encontrou pequenos bilhetes escritos pela filha escondidos na escova de cabelo da menina, que agora é utilizada por si.

"Eu chorei muito no domingo. Fui ter um tempo específico de meditação sobre a saudade que eu sinto, de pedir para Deus me curar e me tratar. Na segunda-feira, quando fui pentear o cabelo, essa escova caiu da minha mão e se abriu. Dentro dela tinham alguns papeizinhos enrolados", recorda.

“Pai, aqui é a Isabela”, “Ti amo” e “Olá, aqui é a Isa” são algumas das frases escritas nos pequenos papéis. “Um dia depois de eu ter morrido de chorar de saudade, vem um presente desses. Para mim é inexplicável se não for um ato da bondade de Deus", afirma, emocionado.

Sérgio recorda o objeto onde encontrou os bilhetes como algo simbólico. “A minha responsabilidade era pentear o cabelo da minha filha. Todos os dias, era eu que penteava o cabelo da minha filha. E dava um trabalho, exigia bastante creme. O meu cabelo também é um cabelo crespo, então ela serve para mim. Então, nós compartilhávamos a mesma escova", explica, acrescentando que acredita que as mensagens tenham sido escritas na altura da pandemia. "Eu identifiquei que de facto foi a época em que ela estava aprendendo a juntar as letrinhas. Eu investi um tempo com ela em casa para ensinar ela a ler. Escrever, não, mas aí ela sozinha tentava juntar as letrinhas”, recorda.

Emocionado, Sérgio deixou ainda um recado para a filha, mais de três anos e seis meses após a tragédia: "Independente da distância entre o céu e a terra, nada vai superar o amor de um pai por uma filha. Fisicamente a gente está bem distante. A dimensão em que ela está é inacessível para mim. Mas eu oro sempre. Às vezes até peço para Deus: 'Já que ela está aí contigo, dá um beijinho nela por mim, que eu não consigo mais”.

A morte trágica

Isabela Fermino morreu aos 7 anos, no dia 24 de janeiro de 2023. Tudo aconteceu na Lagoa do Taquaral, em Campinas, onde a família estava a celebrar o aniversário da prima da menina.

Uma queda de uma árvore acabou por ser trágica para Isabela, tendo o óbito sido declarado no local.