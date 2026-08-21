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"Ti amo". Três anos depois da morte da filha de 7 anos, pai encontra mensagens que Isabela deixou escondidas

A descoberta aconteceu por acaso, poucos dias depois de o pai ter vivido um momento particularmente difícil devido às saudades da filha. A menina teria completado 11 anos esta quarta-feira.
Redação
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"Ti amo". Três anos depois da morte da filha de 7 anos, pai encontra mensagens que Isabela deixou escondidas
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Jovem de 24 anos foi intercetado pela PSP poucos minutos depois de tentar atravessar Ponte 25 de Abril de trotinete

Isabela faria 11 anos este mês caso fosse viva. Morreu aos 7 após cair de uma árvore na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Passados três anos, aconteceu aquilo a que o pai da menina chama de “ato de bondade de Deus”.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, segundo conta a Globo. Sérgio Fermino, pai de Isabela, encontrou pequenos bilhetes escritos pela filha escondidos na escova de cabelo da menina, que agora é utilizada por si.

"Eu chorei muito no domingo. Fui ter um tempo específico de meditação sobre a saudade que eu sinto, de pedir para Deus me curar e me tratar. Na segunda-feira, quando fui pentear o cabelo, essa escova caiu da minha mão e se abriu. Dentro dela tinham alguns papeizinhos enrolados", recorda.

“Pai, aqui é a Isabela”, “Ti amo” e “Olá, aqui é a Isa” são algumas das frases escritas nos pequenos papéis. “Um dia depois de eu ter morrido de chorar de saudade, vem um presente desses. Para mim é inexplicável se não for um ato da bondade de Deus", afirma, emocionado. 

Sérgio recorda o objeto onde encontrou os bilhetes como algo simbólico. “A minha responsabilidade era pentear o cabelo da minha filha. Todos os dias, era eu que penteava o cabelo da minha filha. E dava um trabalho, exigia bastante creme. O meu cabelo também é um cabelo crespo, então ela serve para mim. Então, nós compartilhávamos a mesma escova", explica, acrescentando que acredita que as mensagens tenham sido escritas na altura da pandemia. "Eu identifiquei que de facto foi a época em que ela estava aprendendo a juntar as letrinhas. Eu investi um tempo com ela em casa para ensinar ela a ler. Escrever, não, mas aí ela sozinha tentava juntar as letrinhas”, recorda. 

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Emocionado, Sérgio deixou ainda um recado para a filha, mais de três anos e seis meses após a tragédia: "Independente da distância entre o céu e a terra, nada vai superar o amor de um pai por uma filha. Fisicamente a gente está bem distante. A dimensão em que ela está é inacessível para mim. Mas eu oro sempre. Às vezes até peço para Deus: 'Já que ela está aí contigo, dá um beijinho nela por mim, que eu não consigo mais”.

A morte trágica

Isabela Fermino morreu aos 7 anos, no dia 24 de janeiro de 2023. Tudo aconteceu na Lagoa do Taquaral, em Campinas, onde a família estava a celebrar o aniversário da prima da menina.

Uma queda de uma árvore acabou por ser trágica para Isabela, tendo o óbito sido declarado no local.

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