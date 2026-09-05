Tetris ameaça processar a Casa Branca por causa de jogo sobre o muro de Trump

A Casa Branca lançou um videojogo inspirado no clássico Tetris para promover a política de Trump na fronteira. A empresa que detém os direitos do jogo garante que não autorizou a utilização da sua mecânica e admite avançar judicialmente.

A Casa Branca criou um videojogo inspirado no Tetris para promover a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos, mas a iniciativa já está a dar origem a uma ameaça de batalha judicial.

A Tetris Company, responsável pelos direitos do popular jogo, garantiu que não participou na criação de “Construa o Muro” e deixou um aviso claro sobre a utilização da mecânica do videojogo.

“A Tetris Company não participou na criação de 'Construa o Muro'. Aliás, levamos a violação de direitos de autor muito a sério”, afirmou a empresa nas redes sociais.

A empresa acrescentou que acredita “no poder de unir as pessoas, não de as dividir” e enviou uma mensagem de “amor” aos fãs de Tetris em todo o mundo.

Jogo transforma política de Trump em videojogos

“Construa o Muro” faz parte de uma nova plataforma de jogos retro lançada esta semana pela Casa Branca.

O jogo reproduz a mecânica característica do Tetris, mas substitui as tradicionais peças por elementos de um muro. O objetivo é construir a barreira para “proteger a fronteira da horda que se aproxima”, segundo a descrição oficial.

A plataforma inclui outros quatro jogos inspirados nas políticas e prioridades da administração de Donald Trump.

Entre eles está “Rio Run”, baseado no clássico Snake, no qual o jogador deve patrulhar a fronteira ao longo do Rio Grande e impedir a passagem de pessoas.

Há ainda jogos relacionados com bandeiras presidenciais, monumentos de Washington, refeições escolares e contas bancárias destinadas a crianças.

A Casa Branca explicou ao The Washington Examiner que a iniciativa pretende “traduzir a agenda de Trump para um formato interativo” e “contar a história das suas realizações” de uma forma que tenha impacto junto dos norte-americanos.

Tetris diz que pode avançar para tribunal

A reação da Tetris Company coloca agora em causa a utilização da mecânica do famoso jogo pela Casa Branca.

A empresa não confirmou ainda uma ação judicial, mas deixou claro que considera séria uma eventual violação dos seus direitos de autor.

A polémica surge num momento em que a administração Trump continua a apostar numa comunicação particularmente agressiva em torno da imigração.

A Casa Branca fez da luta contra a imigração ilegal uma das principais bandeiras políticas de Trump e tem divulgado regularmente conteúdos relacionados com detenções e deportações.

O Departamento de Segurança Interna norte-americano anunciou recentemente a detenção de quase 51 mil imigrantes indocumentados em agosto, número que descreveu como “recorde”.

A divulgação de um vídeo sobre a deportação de imigrantes haitianos algemados também gerou críticas de opositores de Trump, que consideraram o conteúdo degradante e racista.

Agora, é a vez de um dos videojogos mais conhecidos do mundo entrar na polémica.