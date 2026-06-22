Tesla em modo "piloto automático" colide com habitação e mata mulher de 76 anos no Texas

As autoridades informaram que o condutor, que ficou ferido, não apresentava quaisquer sinais de consumo de álcool ou uso de drogas.

Uma mulher de 76 anos morreu no Texas, Estados Unidos, após um carro da Tesla, alegadamente em modo de "piloto automático" ter colidido com a sua casa. A mulher estaria no interior da habitação.

As imagens do momento foram captadas pelas câmaras de videovigilância da casa.

De acordo com o comunicado do condado de Harris, citado pela ABC News, Michael Butler, o condutor do veículo, estaria no carro por volta das 20h00 locais da passada sexta-feira (02h00 de sábado em Lisboa), a conduzir num "sistema automatizado de assistência à condução".

"O Tesla Model 3 de Butler entrou pela habitação de tijolos em alta velocidade e atingiu Martha Avila, que estava dentro da residência", pode ainda ler-se no comunicado. A vítima ainda foi transportada de helicóptero para um hospital próximo, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

“Ainda estamos a avaliar o que levou aquele carro a perder o controlo da velocidade mesmo antes deste acidente”, informou ainda Alex Turman, do gabinete do xerife do condado de Harris. De acordo com as primeiras perícias divulgadas, Martha Avila estaria numa divisão na parte da frente de casa aquando da colisão.

As autoridades informaram que o condutor estava ferido, mas que não apresentava quaisquer sinais de consumo de álcool ou uso de drogas, estando a cooperar com as autoridades.

A funcionalidade "Autopilot" da Tesla tem gerado várias polémicas. Utilizando um sistema de câmaras, radares e processamento de imagem, o sistema assume a aceleração, a travagem e a direção do veículo dentro da respetiva faixa de rodagem, de acordo com a marca, servindo para "tornar a condução mais segura e menos cansativa".

No entanto, já há vários registos de acidentes relacionados com carros elétricos da marca enquanto conduziam neste modo, o que coloca em causa a segurança da funcionalidade.