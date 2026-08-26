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Terence Crawford surpreende Zelensky com um presente inesperado: uma cadela chamada Freya

O antigo campeão mundial de boxe encontrou-se com o Presidente ucraniano em Kiev e levou consigo um presente pouco habitual. O nome do animal esconde um detalhe curioso.
Redação
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Volodymyr Zelensky recebeu um presente pouco habitual durante o encontro com Terence Crawford, em Kiev, esta terça-feira.

O antigo campeão mundial de boxe norte-americano ofereceu ao Presidente ucraniano uma cadela American Pit Bull Terrier. O animal, uma fêmea, chama-se Freya e foi entregue como um gesto de solidariedade para com a Ucrânia.

Zelensky partilhou imagens do encontro e agradeceu ao pugilista pelo apoio que tem demonstrado à Ucrânia desde o início da invasão russa em larga escala.

"Hoje, o lendário pugilista norte-americano Terence Crawford está na Ucrânia. Ele tem apoiado o nosso país e o nosso povo desde os primeiros dias da guerra. Valorizamos profundamente ter pessoas como ele ao lado dos ucranianos.", começa por escrever Zelensky.

"Como gesto de solidariedade, o Terence presenteou-me com uma cria de American Pit Bull Terrier – uma fêmea chamada Freyja. O seu avô, Athos, sobreviveu à ocupação russa de Bucha, e agora Freyja tem o nome do nosso futuro sistema de defesa aérea FREYJA – como um símbolo da nossa protecção.", revelou o Presidente ucraniano.

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Assim, o nome da cadela acaba por estabelecer uma ligação entre a história da família do animal e um dos projetos que a Ucrânia pretende utilizar para reforçar a sua defesa.

O que é o FREYA?

O FREYJA é um futuro sistema europeu de defesa contra mísseis balísticos que está a ser desenvolvido com participação ucraniana.

O projeto pretende reforçar a capacidade de defesa aérea da Ucrânia perante os ataques russos e juntar tecnologias e capacidades de diferentes parceiros europeus e ucranianos.

O sistema ainda está em desenvolvimento, pelo que não se trata de uma capacidade operacional já disponível no campo de batalha.

Foi, contudo, essa futura capacidade de proteção que inspirou o nome da cadela oferecida por Crawford a Zelensky.

Temas

Terence Crawford
Zelensky
Kiev
Cadela Freya
Ucrânia

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