Terence Crawford surpreende Zelensky com um presente inesperado: uma cadela chamada Freya

Relacionados
Português distinguido por Zelensky com a mais alta condecoração estatal da Ucrânia na celebração da independência
"Poderiam ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje". Zelensky faz apelo urgente após ataque russo que fez 17 mortos em Kiev
Ucrânia prepara alternativa ao Starlink e pede 30 mil milhões à Europa para financiar a guerra
Volodymyr Zelensky recebeu um presente pouco habitual durante o encontro com Terence Crawford, em Kiev, esta terça-feira.
O antigo campeão mundial de boxe norte-americano ofereceu ao Presidente ucraniano uma cadela American Pit Bull Terrier. O animal, uma fêmea, chama-se Freya e foi entregue como um gesto de solidariedade para com a Ucrânia.
Zelensky partilhou imagens do encontro e agradeceu ao pugilista pelo apoio que tem demonstrado à Ucrânia desde o início da invasão russa em larga escala.
"Hoje, o lendário pugilista norte-americano Terence Crawford está na Ucrânia. Ele tem apoiado o nosso país e o nosso povo desde os primeiros dias da guerra. Valorizamos profundamente ter pessoas como ele ao lado dos ucranianos.", começa por escrever Zelensky.
"Como gesto de solidariedade, o Terence presenteou-me com uma cria de American Pit Bull Terrier – uma fêmea chamada Freyja. O seu avô, Athos, sobreviveu à ocupação russa de Bucha, e agora Freyja tem o nome do nosso futuro sistema de defesa aérea FREYJA – como um símbolo da nossa protecção.", revelou o Presidente ucraniano.
Assim, o nome da cadela acaba por estabelecer uma ligação entre a história da família do animal e um dos projetos que a Ucrânia pretende utilizar para reforçar a sua defesa.
O que é o FREYA?
O FREYJA é um futuro sistema europeu de defesa contra mísseis balísticos que está a ser desenvolvido com participação ucraniana.
O projeto pretende reforçar a capacidade de defesa aérea da Ucrânia perante os ataques russos e juntar tecnologias e capacidades de diferentes parceiros europeus e ucranianos.
O sistema ainda está em desenvolvimento, pelo que não se trata de uma capacidade operacional já disponível no campo de batalha.
Foi, contudo, essa futura capacidade de proteção que inspirou o nome da cadela oferecida por Crawford a Zelensky.