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Tentou salvar mulher de ataque do ex-marido e acabou morto. Locutor de rádio brasileiro morre aos 66 anos

O suspeito continua a ser procurado pelas autoridades
Redação
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Tentou salvar mulher de ataque do ex-marido e acabou morto. Locutor de rádio brasileiro morre aos 66 anos
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Surto de ciclosporíase nos EUA faz primeiras vítimas mortais e ultrapassa 18 mil casos

Um locutor de rádio, identificado pela Globo como Célio Pereira da Silva, com 66 anos de idade, morreu depois de ter tentado proteger a sua esposa que estava a ser atacada pelo ex-marido, no estado brasileiro de Goiás. O homem foi atingido por golpes de uma arma branca.

O caso aconteceu este domingo, na residência do casal, na zona rural da cidade de Cromínia, e está a ser investigado pela Polícia Militar brasileira.

Tentou impedir agressão

De acordo com a investigação, o casal encontrava-se dentro da habitação quando o homem terá invadido a casa e esfaqueado a ex-companheira. Ao tentar intervir para proteger a vítima, acabou por ser esfaqueado pelo agressor.

Apesar da rápida assistência prestada pelos serviços de emergência, acabou por morrer no local devido à gravidade dos ferimentos, e a mulher sobreviveu ao ataque.

Suspeito continua a ser procurado pelas autoridades

Segundo a mesma fonte, o agressor terá ligado ao filho e confessado o crime, dizendo ainda que iria suicidar.

As autoridades continuam em busca do suspeito e do filho.

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