Tentou salvar mulher de ataque do ex-marido e acabou morto. Locutor de rádio brasileiro morre aos 66 anos

Um locutor de rádio, identificado pela Globo como Célio Pereira da Silva, com 66 anos de idade, morreu depois de ter tentado proteger a sua esposa que estava a ser atacada pelo ex-marido, no estado brasileiro de Goiás. O homem foi atingido por golpes de uma arma branca.

O caso aconteceu este domingo, na residência do casal, na zona rural da cidade de Cromínia, e está a ser investigado pela Polícia Militar brasileira.

Tentou impedir agressão

De acordo com a investigação, o casal encontrava-se dentro da habitação quando o homem terá invadido a casa e esfaqueado a ex-companheira. Ao tentar intervir para proteger a vítima, acabou por ser esfaqueado pelo agressor.

Apesar da rápida assistência prestada pelos serviços de emergência, acabou por morrer no local devido à gravidade dos ferimentos, e a mulher sobreviveu ao ataque.

Suspeito continua a ser procurado pelas autoridades

Segundo a mesma fonte, o agressor terá ligado ao filho e confessado o crime, dizendo ainda que iria suicidar.

As autoridades continuam em busca do suspeito e do filho.