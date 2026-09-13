Tensão entre migrantes em Ceuta: confrontos com armas brancas fazem dois feridos

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Duas pessoas foram detidas em Ceuta na sequência de confrontos entre migrantes perto da Praia Trampolín que envolveram armas brancas. Dois feridos foram transportados para o Hospital Universitário de Ceuta.
Tudo terá acontecido na madrugada deste domingo, na zona da cidade onde permanecem milhares de pessoas que ficaram desde a grande crise migratória que teve início nos dias 30 e 31 de julho.
Segundo a agência espanhola EFE, agentes da autoridade iniciaram hoje uma operação para realocar migrantes que pernoitavam na zona de Loma Colmenar e transferi-los para uma nova instalação governamental. No entanto, a construção da nova estrutura no bairro de Los Rosales gerou grandes protestos entre os moradores devido à proximidade com uma creche local.
A operação de “transferência” dos migrantes foi feita ao longo da manhã deste domingo. À chegada ao complexo, os migrantes aplaudiram, segundo descreve a imprensa espanhola.