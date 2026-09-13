segunda-feira, 14 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Tensão entre migrantes em Ceuta: confrontos com armas brancas fazem dois feridos

A operação de “transferência” dos migrantes foi feita ao longo da manhã deste domingo.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Duplo homicídio em Lagos: caseiro terá espancado casal e espalhado produtos químicos pelos corpos

Relacionados

Milhares de espanhóis nas ruas por Ceuta

Mais de um mês após o início da crise, a normalidade continua a ser uma miragem. Esta semana, milhares de espanhóis saíram às ruas numa tremenda demonstração de solidariedade.
Milhares de espanhóis nas ruas por Ceuta

Mulher de 25 anos detida por matar primo marroquino em Ceuta

O jovem de nacionalidade marroquina encontrava-se na casa da família quando ocorreu uma discussão que terminou em tragédia. A Polícia Nacional investiga agora as circunstâncias da morte.
Mulher de 25 anos detida por matar primo marroquino em Ceuta

Pedro Sánchez classifica crise de Ceuta como “ataque híbrido” à Europa e afasta responsabilidade de Marrocos

Mais de 70 mil pessoas chegaram a entrar em Ceuta no final de julho, numa crise que apanhou as autoridades espanholas de surpresa. Pedro Sánchez diz que a origem da mobilização está a ser investigada e aponta para uma campanha de desinformação nas redes sociais.
Pedro Sánchez classifica crise de Ceuta como “ataque híbrido” à Europa e afasta responsabilidade de Marrocos

Duas pessoas foram detidas em Ceuta na sequência de confrontos entre migrantes perto da Praia Trampolín que envolveram armas brancas. Dois feridos foram transportados para o Hospital Universitário de Ceuta.

Tudo terá acontecido na madrugada deste domingo, na zona da cidade onde permanecem milhares de pessoas que ficaram desde a grande crise migratória que teve início nos dias 30 e 31 de julho. 

Segundo a agência espanhola EFE, agentes da autoridade iniciaram hoje uma operação para realocar migrantes que pernoitavam na zona de Loma Colmenar e transferi-los para uma nova instalação governamental. No entanto, a construção da nova estrutura no bairro de Los Rosales gerou grandes protestos entre os moradores devido à proximidade com uma creche local.

A operação de “transferência” dos migrantes foi feita ao longo da manhã deste domingo. À chegada ao complexo, os migrantes aplaudiram, segundo descreve a imprensa espanhola.

Temas

Ceuta
Migrantes em Ceuta
Detenção em Ceuta
Confrontos entre migrantes
Los Rosales

Leia também

30 anos depois, o “vestido da vingança” de Diana está de volta: peça icónica vai a leilão por centenas de milhares de euros

A Princesa Diana usou o vestido preto, justo, curto e com os ombros destapados, da designer grega Christina Stambolian, no dia 29 de junho de 1994, num jantar de angariação de fundos organizado pela Vanity Fair, nos jardins de Kensington, em Londres.
30 anos depois, o “vestido da vingança” de Diana está de volta: peça icónica vai a leilão por centenas de milhares de euros

Tensão entre migrantes em Ceuta: confrontos com armas brancas fazem dois feridos

A operação de “transferência” dos migrantes foi feita ao longo da manhã deste domingo.
Tensão entre migrantes em Ceuta: confrontos com armas brancas fazem dois feridos

20 mil pessoas, uma mesa de cinco quilómetros e uma causa solidária: Roménia tem novo recorde do Guinness

Durante algumas horas, uma das principais avenidas de Bucareste ficou ocupada por uma mesa que parecia não ter fim. Cerca de 20 mil pessoas participaram na iniciativa, que juntou uma tentativa de bater um recorde mundial a uma causa destinada às crianças.
20 mil pessoas, uma mesa de cinco quilómetros e uma causa solidária: Roménia tem novo recorde do Guinness

Mais vistos

Destaques