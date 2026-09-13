Tensão entre migrantes em Ceuta: confrontos com armas brancas fazem dois feridos

A operação de “transferência” dos migrantes foi feita ao longo da manhã deste domingo.

Duas pessoas foram detidas em Ceuta na sequência de confrontos entre migrantes perto da Praia Trampolín que envolveram armas brancas. Dois feridos foram transportados para o Hospital Universitário de Ceuta.

Tudo terá acontecido na madrugada deste domingo, na zona da cidade onde permanecem milhares de pessoas que ficaram desde a grande crise migratória que teve início nos dias 30 e 31 de julho.

Segundo a agência espanhola EFE, agentes da autoridade iniciaram hoje uma operação para realocar migrantes que pernoitavam na zona de Loma Colmenar e transferi-los para uma nova instalação governamental. No entanto, a construção da nova estrutura no bairro de Los Rosales gerou grandes protestos entre os moradores devido à proximidade com uma creche local.

A operação de “transferência” dos migrantes foi feita ao longo da manhã deste domingo. À chegada ao complexo, os migrantes aplaudiram, segundo descreve a imprensa espanhola.