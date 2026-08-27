Teleférico colide com camião-grua nos Alpes franceses. Há 23 feridos e três estão em estado grave

Um acidente que envolveu um teleférico nos Alpes franceses deixou 23 pessoas feridas, três das quais em estado grave, segundo o balanço mais recente divulgado pela Câmara Municipal de Isère.
A colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira na estância de esqui Alpe d’Huez, quando uma cabine do teleférico do Pic Blanc iniciou o percurso a partir de uma estação situada a cerca de 2700 metros de altitude.
A cabine transportava aproximadamente 50 pessoas no momento do acidente.
Cabine embateu numa grua
De acordo com o jornal Le Figaro, a cabine percorreu apenas cerca de 40 metros depois de sair da estação antes de atingir o braço articulado de um camião-grua, que se encontrava num local onde decorriam trabalhos.
O responsável pela empresa que gere os teleféricos de Alpe d’Huez, Fabrice Boutet, admitiu que a grua deveria estar recolhida no momento do arranque do teleférico e que uma investigação apurará as causas do incidente.
O impacto fez com que vários passageiros fossem projetados dentro da cabine e caíssem em efeito dominó, provocando ferimentos entre os ocupantes.
“Deve ter havido um erro”, afirmou Boutet.
Três feridos em estado grave
Dos 23 feridos, três estão em estado grave.
O autarca de Alpe d’Huez, Jean-Yves Noyrey, indicou posteriormente que a maioria das vítimas apresentava ferimentos como contusões e sinais de choque, em declarações à AFP.
Algumas das pessoas feridas foram encaminhadas para o CHU Grenoble Alpes (Hospital Universitário), enquanto as equipas de emergência prestaram assistência no próprio local aos feridos ligeiros.
Teleférico do Pic Blanc é um dos símbolos de Alpe d’Huez
O equipamento envolvido no acidente é o teleférico do Pic Blanc, uma das estruturas mais conhecidas da estância de Alpe d’Huez.
A linha permite chegar a uma das zonas mais elevadas da estação e é utilizada para aceder ao Pic Blanc, a cerca de 3330 metros de altitude. O local é conhecido pelas vistas panorâmicas sobre os Alpes e pelas pistas de esqui da região.
O teleférico foi construído na década de 1960 e tornou-se parte importante da infraestrutura turística de Alpe d’Huez.
A estação encontrava-se, contudo, a realizar trabalhos de manutenção, o que explica a presença da grua junto à infraestrutura.