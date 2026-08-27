Teleférico colide com camião-grua nos Alpes franceses. Há 23 feridos e três estão em estado grave

A cabine transportava 50 pessoas quando embateu no braço de uma grua durante a saída da estação do Pic Blanc, em Alpe d’Huez. As autoridades já abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Um acidente que envolveu um teleférico nos Alpes franceses deixou 23 pessoas feridas, três das quais em estado grave, segundo o balanço mais recente divulgado pela Câmara Municipal de Isère.

A colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira na estância de esqui Alpe d’Huez, quando uma cabine do teleférico do Pic Blanc iniciou o percurso a partir de uma estação situada a cerca de 2700 metros de altitude.

A cabine transportava aproximadamente 50 pessoas no momento do acidente.

Cabine embateu numa grua

De acordo com o jornal Le Figaro, a cabine percorreu apenas cerca de 40 metros depois de sair da estação antes de atingir o braço articulado de um camião-grua, que se encontrava num local onde decorriam trabalhos.

O responsável pela empresa que gere os teleféricos de Alpe d’Huez, Fabrice Boutet, admitiu que a grua deveria estar recolhida no momento do arranque do teleférico e que uma investigação apurará as causas do incidente.

O impacto fez com que vários passageiros fossem projetados dentro da cabine e caíssem em efeito dominó, provocando ferimentos entre os ocupantes.

“Deve ter havido um erro”, afirmou Boutet.

Três feridos em estado grave

Dos 23 feridos, três estão em estado grave.

O autarca de Alpe d’Huez, Jean-Yves Noyrey, indicou posteriormente que a maioria das vítimas apresentava ferimentos como contusões e sinais de choque, em declarações à AFP.

Algumas das pessoas feridas foram encaminhadas para o CHU Grenoble Alpes (Hospital Universitário), enquanto as equipas de emergência prestaram assistência no próprio local aos feridos ligeiros.

Teleférico do Pic Blanc é um dos símbolos de Alpe d’Huez

O equipamento envolvido no acidente é o teleférico do Pic Blanc, uma das estruturas mais conhecidas da estância de Alpe d’Huez.

A linha permite chegar a uma das zonas mais elevadas da estação e é utilizada para aceder ao Pic Blanc, a cerca de 3330 metros de altitude. O local é conhecido pelas vistas panorâmicas sobre os Alpes e pelas pistas de esqui da região.

O teleférico foi construído na década de 1960 e tornou-se parte importante da infraestrutura turística de Alpe d’Huez.

A estação encontrava-se, contudo, a realizar trabalhos de manutenção, o que explica a presença da grua junto à infraestrutura.