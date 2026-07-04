Taylor Swift e Travis Kelce são oficialmente marido e mulher: o que se sabe sobre a cerimónia mais misteriosa do ano

Enquanto os fãs esperam pelas primeiras imagens oficiais e por mais detalhes sobre a celebração, Taylor Swift e Travis Kelce conseguiram aquilo que parecia impossível: transformar um dos casamentos mais mediáticos do mundo num dos mais discretos de sempre.

O mistério parece estar (parcialmente) resolvido: Taylor Swift e Travis Kelce casaram oficialmente no Madison Square Garden, em Nova Iorque, na passada sexta-feira, numa cerimónia repleta de glamour, caras conhecidas e muitos segredos.

O mistério até ao último minuto

Há dias que as suspeitas apontavam para o Madison Square Garden: desde ruas fechadas, à falta de eventos na arena, a um polícia que apareceu com uma pasta que levou os fãs à loucura: “Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce”, podia ler-se.

As reservas dos jogadores Kansas City Chiefs, equipa de Travis Kelce, e a chegada de famosos a Nova Iorque intensificava aquilo que já se esperava: o professor de educação física e a professora de inglês iam mesmo casar-se ali, no dia 3 de julho.

O momento do “JusT&T Married”

As emissoras televisivas tinham os olhos postos no Madison Square Garden.

De repente, às 19h30 de Nova Iorque (00h30 em Lisboa) aparecem algumas palavras nos ecrãs com uma luz roxa que não passa despercebida: “JusT&T married”. Taylor Swift e Travis Kelce são oficialmente marido e mulher, numa cerimónia da qual pouco ou nada se sabe.

A BBC cita a assessora de imprensa da cantora para revelar que o casal usou Christian Dior na cerimónia (que se acredita não ter sido o casamento oficial).

O vestido

Ainda não há aquilo por que todos esperam: fotografias de Taylor Swift vestida de noiva.

No entanto, Jonathan Anderson, diretor criativo da Dior, terá desenhado os looks do casal. “Este é o primeiro vestido de noiva de alta-costura da estilista para uma celebridade mundialmente conhecida”, afirmou Tree Paine, assessora de imprensa da cantora, em comunicado citado pela BBC.

A cantora escolheu joias Cartier e sapatos à medida de Christian Louboutin.

O que se sabe da festa

A festa terá começado pelo menos um dia antes: de acordo com a permissão enviada às autoridades de Nova Iorque, houve uma festa “pré-casamento” ainda na quinta-feira, com menos pessoas, em modo mais intimista.

A escolha do lugar não foi aleatória. Muitos fãs mostraram-se desiludidos por não ser uma cerimónia ao ar livre, repleta de natureza e flores, como esperavam que Taylor fizesse. No entanto, a segurança falou mais alto - e a verdade é que resultou de forma inédita.

Até ao momento não há quaisquer registos da cerimónia. Isto porque a arena não permite que se veja no exterior o que se passa lá dentro (mesmo com drones e novas tecnologias). Todos os presentes terão assinado um acordo de confidencialidade e comprometeram-se a não utilizar telemóveis durante o evento, apurou a NBC News.

E como de grandes eventos percebe Nova Iorque, também o Empire State Building se juntou à cerimónia, iluminando-se de azul, em referência à tradição do “something blue” para casamentos.

Não foi divulgada a lista completa de convidados, mas alguns nomes não passaram despercebidos. Entre os presentes estiveram Gigi Hadid e Bradley Cooper, Dakota Johnson e vários membros da equipa de Travis Kelce. Também Abigail Anderson, amiga de infância de Taylor Swift, foi fotografada à chegada ao evento.

Sabe-se ainda, através da assessora, que Adam Sandler foi o mestre da cerimónia, Austin Swift, o irmão da noiva, foi o padrinho de honra, e Jason Kelce, irmão do noivo, o padrinho principal.

Entre outros convidados conhecidos do público estão: Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dua Lipa, Lena Dunham, Zoë Kravitz, Benson Boone, Karlie Kloss, Hugh Grant, Nikki Glaser, Reese Witherspoon, Jimmy Fallon, Fergie, Machine Gun Kelly, Tommy Hilfiger, Ethan Hawke, Dakota Johnson, Camila Cabello e Jason Sudeikis.

Duas das caras que surgiram em teorias não apareceram: Harry Styles, namorada de Zoë Kravitz, não foi visto, e, embora seja ex-namorado de Taylor Swift, o motivo terá sido a sua nova digressão mundial. Já Blake Lively, alegadamente antiga melhor amiga de Swift, não compareceu ao evento.

Quem ficou de fora da lista de convidados foram os milhares de fãs de Taylor Swift. Ainda assim, isso não os impediu de marcar presença: as ruas encerradas ao trânsito encheram-se de multidões que cantavam os seus maiores êxitos e gritavam mensagens como "Nós adoramos-te, Taylor".

Apesar da confirmação do casamento, continuam por revelar muitos dos momentos da cerimónia, alimentando o mistério em torno de um dos eventos mais aguardados do ano. Enquanto os fãs esperam pelas primeiras imagens oficiais e por mais detalhes sobre a celebração, Taylor Swift e Travis Kelce conseguiram aquilo que parecia impossível: transformar um dos casamentos mais mediáticos do mundo num dos mais discretos de sempre.