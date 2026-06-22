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Suspeito de violação em autocaravana tentou fugir a nado, começou a afundar-se e acabou salvo pela polícia

A agressão não chegou a concretizar-se plenamente devido à interferência de um outro indivíduo que alertou as autoridades.
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Um homem de 21 anos foi acusado de agredir sexualmente uma mulher de 44 em Almería, Espanha. Após ser localizado pelas autoridades, tentou fugir a nado pelo mar, mas vários agentes conseguiram resgatá-lo e detê-lo.

A agressão contra uma cidadã alemã terá ocorrido ao final da tarde do dia 21 de junho, num parque de estacionamento de autocaravanas, de acordo com a Telecinco. O agressor terá entrado no veículo da vítima, ameaçando-a com uma faca e um bastão.

A agressão não chegou a concretizar-se plenamente devido à interferência de um outro indivíduo que, após ouvir os gritos da mulher, apanhou o agressor já sem roupa em cima da vítima.

Quando reparou que as pessoas ao redor se tinham apercebido do crime, fugiu e escondeu-se num terreno com vegetação. As autoridades foram alertadas pela testemunha.

À chegada, a polícia espanhola encontrou a vítima com vários ferimentos de cortes e golpes. Foi de imediato assistida no local por uma equipa médica e posteriormente transportada para um hospital em Almería, onde o protocolo contra agressões sexuais foi acionado.

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Enquanto isso, outro grupo de agentes tentava localizar o agressor. Quando o encontraram escondido na zona de vegetação, este tentou fugir para a água, tendo nadado cerca de 100 metros até mostrar sintomas de exaustão e começar a afundar. Nesse momento, um grupo de cinco polícias entrou no mar para o resgatar.

Após ser estabilizado, o agressor foi transferido para um centro de saúde para avaliação médica e preso como suspeito dos crimes de agressão sexual e ofensas à integridade física.

Também os cinco polícias que o resgataram necessitaram de assistência médica devido aos ferimentos que sofreram durante a operação.

Temas

Espanha
Abuso sexual
Almería
Detenção Almeria
Resgate Policial Espanha

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