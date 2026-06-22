Suspeito de violação em autocaravana tentou fugir a nado, começou a afundar-se e acabou salvo pela polícia

A agressão não chegou a concretizar-se plenamente devido à interferência de um outro indivíduo que alertou as autoridades.

Um homem de 21 anos foi acusado de agredir sexualmente uma mulher de 44 em Almería, Espanha. Após ser localizado pelas autoridades, tentou fugir a nado pelo mar, mas vários agentes conseguiram resgatá-lo e detê-lo.

A agressão contra uma cidadã alemã terá ocorrido ao final da tarde do dia 21 de junho, num parque de estacionamento de autocaravanas, de acordo com a Telecinco. O agressor terá entrado no veículo da vítima, ameaçando-a com uma faca e um bastão.

A agressão não chegou a concretizar-se plenamente devido à interferência de um outro indivíduo que, após ouvir os gritos da mulher, apanhou o agressor já sem roupa em cima da vítima.

Quando reparou que as pessoas ao redor se tinham apercebido do crime, fugiu e escondeu-se num terreno com vegetação. As autoridades foram alertadas pela testemunha.

À chegada, a polícia espanhola encontrou a vítima com vários ferimentos de cortes e golpes. Foi de imediato assistida no local por uma equipa médica e posteriormente transportada para um hospital em Almería, onde o protocolo contra agressões sexuais foi acionado.

Enquanto isso, outro grupo de agentes tentava localizar o agressor. Quando o encontraram escondido na zona de vegetação, este tentou fugir para a água, tendo nadado cerca de 100 metros até mostrar sintomas de exaustão e começar a afundar. Nesse momento, um grupo de cinco polícias entrou no mar para o resgatar.

Após ser estabilizado, o agressor foi transferido para um centro de saúde para avaliação médica e preso como suspeito dos crimes de agressão sexual e ofensas à integridade física.

Também os cinco polícias que o resgataram necessitaram de assistência médica devido aos ferimentos que sofreram durante a operação.